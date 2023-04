Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Gespräch der Ortsgemeinde Niederhorbach mit Vertretern der Firma BBV (Breitbandversorgung) hat offensichtlich Wirkung gezeigt. Anlass war die Baumisere in der Hauptstraße, die das Unternehmen RMT hinterlassen hat. Am Donnerstag hat die Behebung der Schäden, die seit Langem für Ärger sorgen, begonnen.

BBV, eine Firma aus Dreieich im Rhein-Main-Gebiet, hat das bisher verlegte Glasfasernetz von RMT am 1. Dezember gekauft und will im Frühjahr mit dem Ausbau der neun Gemeinden von RMT in