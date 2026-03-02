Edenkoben Rietburg: Sesselbahn wird für Saisonstart fit gemacht [mit Video]
Endspurt an der Sesselbahn in Edenkoben. An der Pfälzer Attraktion werden die letzten Vorbereitungen vor dem Saisonstart getroffen. So wird unter anderem die Technik gecheckt, auch Malerarbeiten sind nötig, wie auf dem Bild Bakir Mermer (vorne) und Frank Trüger demonstrieren. Was sonst so an Revisionsarbeiten anfällt, erklärt Betriebsleiter Michel Löwe im Video.
Ab Samstag, 7. März, werden an der Talstation der Sesselbahn, welche sich in Nachbarschaft zur Villa Ludwigshöhe befindet, Besucher wieder hoch zur Rietburg befördert. Vergangenes Jahr haben mehr als 110.000 Menschen das Ausflugsziel angesteuert, wie Sesselbahn-Geschäftsführerin Tina Mermer berichtet. Die Erwachsenenkarte kostet dieses Jahr 8,50 Euro, Familien zahlen für die Berg- und Talfahrt 24 Euro. Traditionell fährt die Anlage anfangs nur wochenends, wobei man dieses Mal schon eine Woche nach dem Start in den täglichen Betrieb übergehen wird. Saisonende soll am 8. November sein.