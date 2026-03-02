Edenkoben RHEINPFALZ Plus Artikel Rietburg: Sesselbahn wird für Saisonstart fit gemacht [mit Video]

Fiebern dem Saisonstart an der Sesselbahn entgegen: Bakir Mermer (vorne) und Frank Trüger.
Fiebern dem Saisonstart an der Sesselbahn entgegen: Bakir Mermer (vorne) und Frank Trüger.

Endspurt an der Sesselbahn in Edenkoben. An der Pfälzer Attraktion werden die letzten Vorbereitungen vor dem Saisonstart getroffen. So wird unter anderem die Technik gecheckt, auch Malerarbeiten sind nötig, wie auf dem Bild Bakir Mermer (vorne) und Frank Trüger demonstrieren. Was sonst so an Revisionsarbeiten anfällt, erklärt Betriebsleiter Michel Löwe im Video.

An dieser Stelle finden Sie einen Post von Instagram.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ab Samstag, 7. März, werden an der Talstation der Sesselbahn, welche sich in Nachbarschaft zur Villa Ludwigshöhe befindet, Besucher wieder hoch zur Rietburg befördert. Vergangenes Jahr haben mehr als 110.000 Menschen das Ausflugsziel angesteuert, wie Sesselbahn-Geschäftsführerin Tina Mermer berichtet. Die Erwachsenenkarte kostet dieses Jahr 8,50 Euro, Familien zahlen für die Berg- und Talfahrt 24 Euro. Traditionell fährt die Anlage anfangs nur wochenends, wobei man dieses Mal schon eine Woche nach dem Start in den täglichen Betrieb übergehen wird. Saisonende soll am 8. November sein.

Mehr zum Thema
Villa Ludwigshöhe Alle Themen
x