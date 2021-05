EDENKOBEN. Aufatmen bei der Sesselbahn GmbH: Nachdem die Corona-Inzidenzwerte im Kreis Südliche Weinstraße gesunken und damit Lockerungen möglich sind, kann der Fahrbetrieb oberhalb von Edenkoben ab Donnerstag wieder starten.

„Mit einem Inzidenzwert von etwa 53 haben wir die Hoffnung, dass wir in den nächsten Wochen deutlich unter 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner bleiben“, sagt der Technik-Geschäftsführer Gerhard Weickenmeier mit Blick auf den ersten Fahrbetrieb in diesem Jahr. Aber: „Sofern wir drei Tage in Folge über 100 kommen würden, müssten wir am übernächsten Tag wieder schließen.“

Welche coronabedingten Regeln gelten

Die Regel ist: Pro Doppelsessel werden entweder nur ein Fahrgast oder zwei Personen aus einem Haushalt transportiert. Der Sesselabstand ist mit knapp 21 Metern großzügig bemessen. Alle im vergangenen Jahr eingeführten Hygiene- und Abstandsmaßnahmen behalten ihre Gültigkeit. „Somit ist für den höchstmöglichen Schutz aller Fahrgäste und des Personals gesorgt“, so Weickenmeier.

Durch den coronabedingt späten Saisonbeginn fehlen der seit 1954 bestehenden Rietburgbahn zwei Monate mit Einnahmen, was nach Angaben des Geschäftsführers auf die Saison bezogen einen 25-prozentigen Verlust bedeutet. Angesichts der zuletzt veranlassten Erneuerungs- und Sicherheitsinvestitionen im sechsstelligen Bereich sei das ein harter Schlag für die Betreibergesellschaft.

Investition in Barrierefreiheit geplant

Sicherheit und Komfort für die Fahrgäste würden allerdings großgeschrieben, auch wenn das Finanzergebnis darunter leide. „Wir hoffen, dass das Wetter jetzt mitspielt und die Bauarbeiten im Umfeld der Villa Ludwigshöhe kein allzu großes Hindernis darstellen.“ Damit auch Gehbehinderte an die Bahn kommen, arbeitet die GmbH an einer Lösung, die voraussichtlich schon nächste Woche greifen soll.

Übrigens: Auch die Außengastronomie auf der Rietburg, als höchste Aussichtsterrasse der Pfalz bekannt, öffnet ihre Pforten. Es gelten die Negativ-Test- oder Impfregelungen. Der Imbiss an der Talstation lädt ab Samstag zur Einkehr ein.

Im Netz

https://rietburgbahn-edenkoben.de.