Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Freibad in Maikammer war im vergangenen Jahr eines der ersten, das unter Corona-Bedingungen öffnete. So manch einer Verwaltung war das zu diesem Zeitpunkt noch zu heikel. Man kann also davon ausgehen,