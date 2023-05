Wird es im kommenden Jahr wieder ein Richard-Löwenherz-Fest in Annweiler geben? Das große Mittelalterspektakel fand zum letzten Mal 2019 statt. Ende jenen Jahres hatte der Verein Zukunft Annweiler die Verantwortung für das Fest an die Stadt zurückgegeben. Diese wollte ein neues Konzept erarbeiten: zurück zu den Ursprüngen, mehr Mittelalterflair, Schauspiel und Handwerk in den Gassen. Dadurch sollten auch wieder mehr Besucher angelockt werden. Dank eines Zwei-Jahres-Rythmus’ sollte die Großveranstaltung gestemmt werden können. Damals wurde 2021 als nächster Termin anberaumt, doch dann kam Corona. Seitdem ist die Zukunft des Fests ungewiss. Zumal das Land bei Großveranstaltungen mittlerweile ausgeklügelte Sicherheitskonzepte verlangt, die schon so manchen Fasnachts- und Weinfestveranstalter in die Knie zwangen.

Der Arbeitskreis Stadtfeste kam bei seinem letzten Treffen zu dem Fazit: „Ob es im nächsten Jahr ein Löwenherz-Fest geben wird, hängt in hohem Maße von den Sicherheitsauflagen und damit letztlich der Finanzierung ab“, so Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Die Stadt werde daher zunächst den Bedarf ermitteln und dann weitersehen. Dafür seien andere Feste schon fest geplant wie das Markwardfest mit Saumuldenrennen im Sommer, der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus oder die „Kleine Stadtmusik“ von Zukunft Annweiler sowie „Feuer und Flamme“ in Kooperation mit dem Werbekreis.