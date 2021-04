Warum ausgerechnet Wörth? Die Resonanz auf unsere Leseraktion zur Impfkampagnem ist weiterhin groß. Nach wie vor hagelt es Kritik an der Standortentscheidung. Eine 96-jährige Dame lässt vor Überforderung ihren Termin sausen. Allerdings gibt es auch viele warme Worte für die Helfer in Wörth.

Auch am Montag stand das Sorgentelefon in der Landauer Lokalredaktion der RHEINPFALZ nicht still. Unsere Leseraktion mit dem Titel „Wir kümmern uns“ rund um die Impfkampagne in der Südpfalz erzeugt weiterhin große Resonanz. Zahlreiche Südpfälzer beklagen sich auch in dieser Woche über die verstopften Telefonleitungen der Impfhotline des Landes, manche Leser sagen uns, sie hätten es mehrere 100-mal telefonisch probiert. Einige unter ihnen sind hochgradig verunsichert.

Eine 96-jährige Frau aus Herxheim beispielsweise berichtete am Montag am Telefon, sie habe einen Impftermin in Wörth in der vergangenen Woche gehabt. Ihre Kinder wohnten weit weg, deshalb habe sie Nachbarn gefragt, ob die sie nach Wörth fahren könnten. Die hätten jedoch abgelehnt, sie würden nicht nach Wörth fahren, weil sie Angst hätten, sich dort mit Corona anzustecken. Daher habe sie selbst mit dem Auto dorthin fahren wollen. „Ich war dann aber so nervös, dass ich noch nicht mal die Autobahnauffahrt gefunden habe. Ich bin dann wieder heimgefahren.“

„Weniger wert als Leute in Neustadt?“

Eine ältere Dame aus Gleisweiler sagte am Montag, sie hoffe, dass die Hausärzte bald impfen können. Sie wolle da nicht hinfahren, nach Wörth, das sei ihr zu anstrengend. Heinrich Pfaff aus Landau schreibt zu diesem Punkt, er gönne fitten 80-Jährigen die Impfung in Wörth. „Als Sohn einer 91-jährigen Mutter, die in meinem Hause lebend in ihrer Mobilität stark eingeschränkt ist, stellt sich mir aber folgende Frage: Meine Mutter steht auf der Liste für Hausbesuche ihrer Hausärztin. Wäre es nicht möglich, im Rahmen eines solchen Hausbesuchs eine Impfung vornehmen zu lassen? Sollte es wegen der Kühlung Probleme mit dem Biontech-Impfstoff geben, ginge es wohl einfacher mit Moderna. Es wäre gut, wenn es für das gesamte erwähnte Klientel eine solche Lösung gäbe.“ Wie bereits berichtet, wird es wohl kommen, dass die Hausärzte gerade jene Menschen in hohem Alter daheim impfen werden, die nicht mehr mobil sind. Wann das allerdings der Fall sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Klaus Chwatal aus Albersweiler hat uns das geschrieben: „Wir, eine Gruppe Ü80, finden es empörend, dass wir nach Wörth fahren müssen, und das frühmorgens auf der Staustrecke. Sind wir in Landau und SÜW weniger wert als die Leute aus Neustadt oder Bad Dürkheim? Uns fehlen einfach die Worte.“ Ähnlich geht es Rolf Stüber. Der 82-Jährige und seine Frau haben sich entschieden, sich nicht in Wörth impfen zu lassen, obwohl sie es aufgrund ihres Alters bereits anstreben könnten. Seine Frau sei lungenkrank. Und wenn er dann die Bilder aus Wörth sehe vom Impfzentrum, wo die Leute in der Kälte davor warteten, dann mache ihn das fassungslos. Er könne nicht verstehen, dass es in Landau oder im Landkreis Südliche Weinstraße kein Impfzentrum gebe, sagte der Essinger am Telefon.

Impfzentrum: Warten auf Standort in Landau

Gudrun Bauer aus Landau schreibt, die Fahrt nach Wörth ins Impfzentrum übersteige die Grenzen der Zumutbarkeit, für Jung oder Alt. „Wir haben in Landau ein Gesundheitsamt mit Parkplatz und guter Verkehrsanbindung. Sollte es an Personal fehlen, bewerbe ich mich gerne aushilfsweise, auch als 70-jährige Rentnerin. Ich werde auf keinen Fall nach Wörth fahren.“ Anita Ohmer gehört zu denen, die bei der Hotline nicht durchkommen. Die fast 85-Jährige aus Edenkoben hat auch noch das andere Problem. „Wie soll ich uff Wörth kommen und wieder zurück?“, fragt sie. Sie möchte lieber warten, bis das Impfzentrum in Landau in Betrieb geht und sich erst dann einen Termin geben lassen. Denn nach Landau komme sie viel besser als nach Wörth, betont die Edenkobenerin.

Der 91-jährige Herbert Delb aus Annweiler hat am kommenden Donnerstag um 11 Uhr einen Impftermin in Wörth. Er macht sich Sorgen wegen der Situation am Eingang des Zentrums, wo am vergangenen Donnerstag Wartezeiten von rund 45 Minuten im Freien zu überbrücken gewesen waren. „Stehen die Leute immer noch im Kalten in Schlangen und müssen warten?“, fragt er. Die Kreisverwaltung Germersheim hat reagiert und einen weiteren 600 Quadratmeter großen und beheizten Hallenteil aufgebaut, sodass die Lage im Wartebereich entspannter ist. Sorgen macht sich auch der Göcklinger Franz Göhr. Er könne aus gesundheitlichen Gründen nicht sehr lange unterwegs sein, schildert er. Die Fahrtzeit nach Wörth wäre schon ein Problem für den 89-Jährigen – dort noch lange zu stehen, würde er nicht packen. „Wir alten Leute sind doch oft gar nicht mehr so fit.“ Er befürchtet, dass die fünf Rollstühle, die in Wörth bereitstehen, nicht ausreichen. Aber: Das Problem stelle sich derzeit nicht. Weder er noch sein Sohn schafften es, bei der Hotline durchzukommen und einen Impftermin zu vereinbaren. Ein Impfzentrum in Landau wäre für den Göcklinger ein Segen: In 45 Minuten hinfahren, impfen, zurückfahren, das würde er schaffen, so Göhr.

Leser schlagen leeren Kaufhof und Schulen vor

Maria Kraft aus Landau fragt ebenfalls, warum es in Landau kein Impfzentrum gibt. Das neue Messegelände böte sich hervorragend an, dort stehe ja bereits das große Corona-Testzentrum. Außerdem stünden derzeit die Schulen leer, da würde es sich doch auch anbieten, diese Gebäude fürs Impfen zu nutzen. Ähnliche Vorschläge bezüglich der Räumlichkeiten kommen von anderen Südpfälzern. Ein Leser aus Landau etwa schlägt vor, den leerstehenden Kaufhof als Impfzentrum zu nutzen, ein anderer sinniert darüber, ob ein nicht mehr genutztes Autohaus in Edenkoben eine gute Lösung wäre. Edwin Deppert, Vorsitzender des Landauer Vereins „Senioren Treff & Freunde“, bringt die Landauer Festhalle als Zentrum ins Spiel.

Anita Rutten, 84 Jahre alt, ist sauer. „Danke an die RHEINPFALZ, die mit ihrer Aktion viele Verantwortliche wachgeküsst hat“, sagt die Landauerin. Die Alten würden verrückt am Telefon, wenn sie über die Hotline einen Termin vereinbaren müssten. Das nutzlose Shuttle, das in den vergangenen Monaten durch die Landauer Innenstadt gefahren sei, wäre jetzt gut zu gebrauchen. Es könnte Senioren aus der Stadt kostenlos nach Wörth ins Impfzentrum bringen, viele würden sicher das Angebot nutzen. Eduard Beyersdörfer aus Birkweiler sagt, das sei doch alles lachhaft. Gemeint ist der Standort Wörth. Der 89-Jährige kann die Entscheidung nicht verstehen. Es sei nicht zumutbar für ältere Menschen, „an de ledschde Egge in de Palz zu fahre“, sagt der Senior, dessen Frau 86 Jahre alt ist.

„Jammern auf hohem Niveau“

Es gibt aber nicht nur Kritik, sondern auch viel Lob. Gisela Augustin aus Landau berichtete, dass sie bereits in Wörth geimpft worden sei und dort sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Die Mitarbeiter seien wahnsinnig nett, es sei alles gut gelaufen. Sie habe auch nicht draußen warten müssen, alles sei gut organisiert. „Deshalb hat mich die Kritik so geärgert“, sagte Augustin. Es sei doch klar, dass die Telefonzentrale derzeit überlastet sei. Ähnliches berichteten auch Hanni Ey, 82 Jahre alt, aus Landau, und Hubert Müller, 84, aus Queichheim. Das Impfzentrum in Wörth sei super eingerichtet, sagt Müller, es gebe viele Parkplätze. „Wir müssen auch mal das Positive benennen.“

Corinna Heuberger aus Landau hat ebenfalls Lob. Sie habe ihre über 80-jährigen Eltern, die in Eschbach lebten, problemlos über die Internetplattform des Landes für einen Impftermin angemeldet. „Das war am vergangenen Mittwoch. Und schon am Samstag waren die Termine da“, sagt sie. Sie könne die Negativpresse nicht nachvollziehen. „Viele fahren das ganze Jahr über mit dem Auto rum. Und jetzt wird auf hohem Niveau gejammert.“ Jeder müsse doch jemanden kennen, der ihm bei der Anmeldung behilflich sein kann.

Darf ich Impfstoff selbst wählen?

Es gibt aber auch noch ganz andere Aspekte. Alice Assel aus Bad Bergzabern möchte beispielsweise das wissen: Kann sie zwischen den Impfstoffen wählen? Sie hätte nämlich gerne den Stoff von Biontech. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist das nicht möglich, das hatte der CDU-Politiker am Sonntag bei einer Pressekonferenz erklärt. Eine solche Auswahl sei aufgrund der herrschenden Knappheit „im Moment und auch absehbar“ nicht möglich, so Spahn. Auch müsse unbedingt an der festgelegten Priorisierung bestimmter Gruppen festgehalten werden. Denn viele Menschen unter 80 Jahren fragen sich gerade, und das wird auch immer wieder bei unserer Telefonaktion deutlich, wann sie mit dem Impfen dran sein werden.

Eine praktische Frage hat Lore Steil aus Maikammer. Sie hat bereits einen Impftermin in Wörth bekommen und möchte nun wisssen, ob sie diesen nach Neustadt verlegen könne. SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt hat am Montag mitgeteilt, dass er sich in Gesprächen mit dem Oberbürgermeister Neustadts, Marc Weigel, befinde. Es könnte bald möglich sein, dass sich Menschen aus der Verbandsgemeinde Maikammer auch im Neustadter Impfzentrum ihre Spritze geben lassen können. Für die Terminvergabe ist das Land zuständig – und das hat die Frage am Montag nicht mehr beantworten können. Versprochen wurde der RHEINPFALZ eine Antwort für Dienstag. Die Frage von Lore Steil ist für die Maikammerer mit Termin von grundsätzlicher Bedeutung: Können sie Termine einfach verlegen, oder müssen sie – sofern sie nicht nach Wörth fahren wollen – den Termin absagen und einen neuen vereinbaren?

Wer übernimmt Kosten für Fahrten?

„Wer übernimmt die Kosten?“, fragt Alfred Loew aus Edenkoben. Der 91-Jährige hat mit einem Taxifahrer gesprochen. Der Mann wolle für die Fahrten von Edenkoben nach Wörth für sich und seine Frau viermal 150 Euro, erzählt Loew. „Er muss ja jeweils eine Stunde warten.“ Den Hinweis, unbedingt mit der Krankenkasse zu sprechen, nimmt der Senior gerne auf. Er ist empört, dass Ehepaare bei der Terminvergabe über das Internet nicht berücksichtigt worden sind. „Das ist doch Blödsinn“, schimpft der Edenkobener. Er habe für sich bereits einen Termin in Wörth. Seine Frau aber habe noch nichts gehört, obwohl er sie fünf Minuten später angemeldet habe. Wenn er jetzt höre, dass es ein Impfzentrum in Landau geben soll, sei das Ganze noch ärgerlicher. „Für uns wäre ohnehin Neustadt näher gewesen, da bin ich in zehn Minuten“, sagt der 91-Jährige.

Das Gesundheitsministerium des Landes hatte der RHEINPFALZ am Freitag mitgeteilt, wenn bereits ein Termin für einen der Ehepartner online beantragt worden sei, müsse der andere Ehepartner einen separaten Termin über die Hotline oder die Webseite vereinbaren. Aus organisatorischen Gründen sei eine Änderung der Termine nicht möglich, hieß es aus Mainz. Die Erreichbarkeit der Hotline ist seit vergangenem Donnerstag ausgeweitet worden auf wochentags von 7 bis 23 Uhr sowie an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr. Voraussichtlich im Laufe dieser Woche sollen gemeinsame Termine für Paare auch über das Onlineportal des Landes möglich sein, wie das Ministerium mitgeteilt hatte.