Wie wird aus der grünen Kaffeebohne die perfekt geröstete für einen vollmundigen Kaffee? Das können RHEINPFALZ-Leser am Dienstag bei unserer Sommeraktion in der Kaffeerösterei Gaumenfreuden in Annweiler erfahren.

Inhaber Lutz Neumann weiht die Teilnehmer in die Geheimnisse ein, wie eine Kaffeebohne ideal verfeinert wird. Der studierte Ökonom, der lange in der Fahrradindustrie arbeitete, hat vor ein paar Jahren seine Leidenschaft für den Muntermacher zum Beruf gemacht. In seiner schmucken Rösterei im Annweilerer Gewerbegebiet rotieren zwei große Maschinen, die 18 und 60 Kilogramm Bohnen stemmen. Seine feinen Mixturen liefert er an die Gastronomie, an große Firmen, aber auch an kaffeebegeisterte Privatkunden.

„Mein Ziel: Das, was in die Tasse kommt, muss die Leute begeistern. Alles darunter würde mir meine Liebe zum Kaffee verbieten“, ist das Credo des Perfektionisten. Wer einen Einblick in seine Kaffeekunst erhalten möchte, kann sich für unsere Sommeraktion anmelden. Zehn Lesern erklärt er, auf was sie bei der Kaffeezubereitung achten müssen, damit das Ergebnis in der Tasse vollendet ist.

Anmeldung

Wer beim Besuch der Kaffeerösterei in Annweiler am Dienstagnachmittag, 6. September, dabei sein möchte, kann sich bis Montag, 5. September, 12 Uhr, anmelden per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de unter dem Stichwort Kaffeerösterei. Sollte es mehr Bewerber als Plätze geben, entscheidet das Los. Die Gewinner werden am Montag per E-Mail benachrichtigt.