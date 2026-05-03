Die Redakteurinnen und Redakteure der Lokalredaktion Landau interessieren sich für Ihre Sorgen und Nöte, liebe Leserinnen und Leser. Auftakt für eine neue Gesprächsreihe ist ein Stammtisch in Edenkoben.

Führen Sie ein glückliches Leben? Gibt es Angst-Räume in Edenkoben? Fühlen Sie sich sicher in der Stadt? Gibt es genügend Parkplätze oder haben Sie Not, ihr Auto abzustellen, wenn Sie Erledigungen planen?

Wie ist das mit den vielen Touristen? Die Mandelblüte ist jedes Jahr ein Vorgeschmack auf das, was bei gutem Wetter an den Wochenende an der Weinstraße geschieht, wenn Auswärtige die Schönheiten und Vorzüge unserer Heimat genießen wollen. Nerven Sie vielen Besucher oder freuen sie sich über den Ansturm? Zum Beispiel in der Theresienstraße im schmucken Rhodt.

Treffen in der Weinlounge in Edenkoben

Wir möchten mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ins Gespräch kommen. Bei mehreren Stammtischen, die wir in diesem Jahr organisieren werden, bietet sich dafür eine Gelegenheit. Sie können uns kennenlernen, wir Sie. Und das in ungezwungener Atmosphäre.

Die Mitglieder der RHEINPFALZ-Lokalredaktion in Landau freuen sich auf Sie am Donnerstag, 7. Mai, um 19 Uhr in der Weinlounge in Edenkoben. Dann geht es um Sie und Ihre Anliegen. Ein Teilnehmer hat schon mal zugesagt: Edenkobens Stadtbürgermeister Daniel Poth.

Wir wollen nicht nur über Entwicklungen in Edenkoben oder in der Verbandsgemeinde sprechen. Auch den umliegenden Ortschaften gilt unsere Aufmerksamkeit. In Rhodt kann es beispielsweise die aktuelle Parkplatzsituation sein, in Roschbach sorgten zuletzt die neue Bäckerei und die Kita-Erweiterung für Gesprächsstoff, in Böbingen verheißt das Dorfjubiläum Festtagsstimmung. Kommen Sie und sprechen mit uns darüber, was Sie beschäftigt.