Gut gelaunt, locker, lustig, umgänglich, das Herz auf der Zunge – so kennt man Alfred Gerstle. Seit den 1970er-Jahren verfolgt er als freier Mitarbeiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Landau mit dem Kürzel „ag“ das Geschehen im Landkreis, besonders im Annweilerer und Bad Bergzaberner Raum. Aus gesundheitlichen Gründen hat sich der 71-Jährige nun entschlossen, seine Schreibtätigkeit zu beenden. „Es tut mir selbst weh. Ich habe das immer mit ganzem Herzen gemacht“, sagt er zu seinem Abschied.

Nah bei den Leuten sein, das machte Alfred Gerstles Arbeit aus. Eine Berichterstattung nur über Telefonate, darauf griff er sehr selten zurück. Der Silzer war lieber vor Ort, wollte alles aus nächster Nähe mikriegen und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das Schreiben war schon zu Schulzeiten seine Leidenschaften. So freute es ihn, dass die damalige Redaktionsleiterin in Bad Bergzabern, Monika Lauer, ihn in den 1970er-Jahren zur RHEINPFALZ holte. Unzählige Abende verbrachte er in Dorfgemeinschaftshäusern, um über Gemeinderatsentscheidungen zu berichten. Auch die Vereinsarbeit brachte er gerne in die Zeitung.

Eine andere Leidenschaft, der er frönt, ist die Musik. Er ist Sänger und Schlagzeuger der Kapelle Die lustigen Pfälzer, mit der er Auftritte in der Heimat, aber auch im Rheinland hat. Und natürlich ist die Frohnatur ein begeisterter Fasnachter. Zehn Jahre war er Büttenredner bei der Annweilerer Bockstallesiern. Seinem Heimatverein, den Silzer Schnecketreiwer, saß er 17 Jahre als Sitzungspräsident vor. Mittlerweile wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt. Der gelernte Postbeamte war auch kommunalpolitisch aktiv. Er war Mitbegründer des Silzer SPD-Ortsvereins, Gemeinderatsmitglied, erster Ortsbeigeordneter und Mitglied im Verbandsgemeinderat Annweiler.