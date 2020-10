Der dritte Sommer in Folge mit extremer Trockenheit: „Die Situation ist dramatisch“, beschreibt Revierleiter Bernhard Klein den Zustand rund um die waldreiche Gemeinde Wilgartswiesen. Auch wenn es so scheine, als sei alles in Ordnung, bahnten sich riesige Ausfälle an. Als erste Baumart werde sich die Fichte verabschieden, kündigte er an. Auch die Kiefer gerate mehr und mehr ins Abseits. Und sogar der Buche, die als widerstandsfähiger Baum gegolten hat, mache die Dürre schwer zu schaffen. „Unsere Hiebsätze liegen schon seit Jahren unter den Maßgaben“, sagte Klein. „Heute lässt sich erkennen, dass wir richtig gehandelt haben.“ Der Wald müsse klimastabiler aufgebaut werden, mehr wärmeresistente Baumarten müssten angebaut werden. Dazu gehöre etwa die Eiche, so Klein. Man könne damit rechnen, dass die anfallenden Kosten zu 100 Prozent gefördert werden.