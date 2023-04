Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor Kurzem kommt es am Weiher der Sportfischer in Herxheim zum Rettungseinsatz. Dort ist kein Angler vom Boot gefallen – die Hilfsbedürftigen sind deutlich kleiner. Nilgans-Küken haben sich in den Angelschnüren verfangen und kämpfen um ihr Überleben.

Als Sabine Luppert vor einigen Wochen in Herxheim mit ihrem Hund spazieren geht, hört sie plötzlich aufgeregtes Geschnatter. Die Vorsitzende des Vereins Schüler für Tiere