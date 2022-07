Bei der Reservistenkameradschaft Annweiler sind zahlreiche Ehrungen vorgenommen worden. Bei dem jüngsten Monatstreffen im Naturfreundehaus wurden zwölf Jubilare ausgezeichnet, die sich auf verschiedene Art und Weise bei ihrer Reservistentätigkeit in Annweiler eingebracht haben. Claus Schlink und Benno Ziemann wurden für ihre jeweils 55-jährige Zugehörigkeit zum Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr geehrt. Beide gehörten zu den „Männern der ersten Stunde“ und waren maßgeblich am Aufbau der Reservistenkameradschaft in Annweiler beteiligt. Als weitere Jubilare wurden geehrt Heinrich Karl für 45 Jahre, Lutz Jabusch für 40 Jahre, Herbert Krauß und Uwe Haus für 35 Jahre, Uwe Scherdel für 30 Jahre, Benjamin Seyfried Benjamin für 20 Jahre, Marco Trapp, Sascha Jost, Bernhard Baldauf und Dieter Weber Dieter für 15 Jahre Zugehörigkeit. Die Reservisten treffen sich jeden letzten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Naturfreundehaus, um sich unter anderem über aktuelle sicherheitspolitische Themen auszutauschen.