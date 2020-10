Per Videoberatung im Rathaus der Verbandsgemeinde können sich Versicherte bei der Deutschen Rentenversicherung über die Höhe der künftigen Rente erkundigen.

Versicherte können bei der Verbandsgemeinde Maikammer telefonisch einen Termin für eine persönliche Video-Beratung unter 06321/5899-22 oder per Mail an annette.lutz@vg-maikammer.de buchen. Dabei sollten sie die Versicherungsnummer und den Grund der Beratung angeben.

Seit dem Startschuss des Pilotprojekts am 2. März konnten haben schon viele Bürger den besonderen Service der Deutschen Rentenversicherung und der Verbandsgemeinde Maikammer im Rathaus wahrgenommen. Die Resonanz ist positiv, so die Verwaltung. „Der Berater ist mir auf Augenhöhe begegnet, und ich konnte problemlos meine Angelegenheiten klären“, war zum Beispiel eine Reaktion. Im Grunde läuft es per Bildschirm wie bei einer persönlichen Beratung im Büro.

Nächster Termin für einen Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz per Videoberatung ist am Freitag, 9. Oktober. Weitere Termine sind am 6. November und 11. Dezember.