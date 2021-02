Angesichts der nächsten Rentenberatung per Video am 19. Februar erinnert die Verwaltung der Verbandsgemeinde Maikammer an den Start dieses Erfolgsmodells vor einem Jahr. Denn mit der Videoberatung hat die Verbandsgemeinde erstmals im März 2020 einen alternativen Weg beschritten. Das Pilotprojekt sei bisher einzigartig in Rheinland-Pfalz, heißt es in einer Pressemitteilung der VG-Verwaltung. Bis zur Zwangsfusion im Jahre 2014 seien Vor-Ort-Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz Speyer auch im Rathaus in Maikammer angeboten worden, in der Regel jährlich etwa acht Termine mit jeweils 18 Versicherten. Danach seien die Sprechtage landesweit weiter ausgedünnt worden. In Maikammer jedoch wurde aufgerüstet: Es wurden eine separate Internetleitung mit hoher Bandbreite verlegt und ein Videosystem angeschafft. Nun sitzt der Rentenberater nicht auf der anderen Seite des Tisches, sondern ist per Video zugeschaltet. Seit Beginn des Angebotes haben an sieben Sprechtagen 36 Bürger davon Gebrauch gemacht.

Wer an der Videoberatung teilnimmt, bestätigt zunächst seine Identität gegenüber einem Mitarbeiter der Verbandsgemeinde mit dem Personalausweis oder Reisepass. Dann geht es zur Beratung in einen separaten Raum. Bürger wie Berater können über die Kamera Dokumente zeigen – und das alles über eine sichere, verschlüsselte Verbindung, die den Anforderungen des Datenschutzes entspricht, betont die VG-Verwaltung.

Info

Die nächste Videoberatung ist am 19. Februar.

Termine können im Rathaus vereinbart werden. Ansprechpartnerin ist Annette Lutz, Telefon 06321 5899-22, E-Mail annette.lutz@vg-maikammer.