Stefan Overmann aus Freimersheim tritt wieder für den guten Zweck in die Pedale. Hatte er vergangenes Jahr noch pausiert, wird er nun am letzten Juli-Wochenende 24 Stunden mit seinem Rennrad unterwegs sein, um dadurch Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zu sammeln. Das macht der Südpfälzer inzwischen zum fünften Mal. Gelingen soll das mit möglichst wenig Pausen, die 23 Kilometer lange Strecke, die rund um seinen Wohnort führt, hat er selbst definiert und wird diese in dieser Zeit immer wieder abfahren. Wie Overmann informiert, werden ihn auch in diesem Jahr Radfahrer auf einem Teil der Strecke begleiten, teils auch nachts. Unterstützt werde er zudem erneut durch verschiedene Firmen, die zum Teil entlang der Strecke Spendenboxen aufstellen, die dem Kinderhospiz zugutekommen sollen. Bei der Premiere 2019 hatte Stefan Overmann die Aktion mit 356 gefahrenen Kilometern abgeschlossen; in den Folgejahren legte er mehr Kilometer zurück, die Bestmarke stammt aus dem Jahr 2022 mit 437 gefahrenen Kilometern.

Info

Die Aktion beginnt am Samstag, 27. Juli, 13 Uhr, und endet tags drauf. Start ist am „Haus der Gemeinde“ in der Hauptstraße 63.