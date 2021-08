Schon mehrmals hat sich Stefan Overmann aus Freimersheim auf „den Weg“ gemacht, um Geld für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zu sammeln. 2017 ging er ein gutes Stück des Jakobswegs, seit 2019 unternimmt er jährlich eine 24-Stunden-Challenge auf dem Fahrrad.

Die selbstgestellte Herausforderung besteht darin, 24 Stunden auf dem Rad mit möglichst wenigen Pausen eine 23 Kilometer lange Strecke rund um Freimersheim immer wieder abzufahren. 2019 schloss Stefan Overmann die Challenge mit 356 gefahrenen Kilometern ab, 2020 schaffte er 405 Kilometer. Wie 2020 begleitet ihn auch dieses Mal Jürgen Stattmüller, Ausdauerathlet aus Niederhorbach.

Overmann wird von verschiedenen regionalen Unternehmen, wie etwa dem „2radhaus Mayer“ aus Schifferstadt, unterstützt. Entlang der Strecke beteiligen sich auf verschiedene Weise weitere Firmen, wie Obst- und Gemüsebau Kästel in Geinsheim, das Weingut Geißert in Kleinfischlingen und das Weingut Bergdolt-Reif & Nett aus Duttweiler.

Die 24-Stunden-Challenge startet am Samstag, 14. August um 13 Uhr in Freimersheim, Am Bildberg. Informationen dazu finden sich auf Instagram unter @sovi1972. Darüber hinaus kann auch direkt an den Förderverein des Kinderhospiz Sterntaler unter dem Stichwort „Stefans Weg“ gespendet werden: https://www.kinderhospiz-sterntaler.de/helfen/sofort-spende