Omikron tobt durch auch die Kitas und bereitet dadurch Familien und Erzieher Sorgen. Die Virusvariante zwingt Einrichtungen in der Südpfalz auch in die Knie. Mangels Personal schränken manche die Betreuung ein. In Birkweiler wurde die Reißleine gezogen.

In der kommunalen Kita in Birkweiler ist in diesen Tagen etwas weniger los als sonst. Nach mehreren Corona-Fällen haben die Verantwortlichen auf eine Notbetreuung umgeschwenkt. Das Angebot gilt