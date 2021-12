Die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ unterstützt Winzerinnen und Winzer jetzt mit dringend benötigten Arbeitsmaterialien. Rund 100 Rebscheren machen sich auf den Weg in die flutgeschädigte Region.

„Eine Bedarfsanalyse von Hilfsgütern bei den Ahrweingütern hat gezeigt, dass sehr viele Rebscheren dem Wasser zum Opfer gefallen sind. An der Stelle möchten wir ansetzen“, erklären die Landräte Dietmar Seefeldt (SÜW) und Fritz Brechtel (GER) sowie Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südpfalz, Bernd Jung. Insgesamt fließen rund 70.000 Euro in das Hilfsprojekt, das Dank zahlreicher Spenden möglich ist.

In Zusammenarbeit mit Thomas Knecht und Ingo Pfalzgraf sowie der Firma Wittmer aus Kirrweiler und der Firma Felco wurden rund 100 Rebscheren beschafft, davon 50 Akkurebscheren. Knecht und Pfalzgraf, die durch diverse Hilfsaktionen zahlreiche Kontakte ins Ahrtal haben, haben den Bedarf an Hilfsgütern bei den dortigen Weingütern ermittelt. Ergebnis: Bei nahezu allen Weinbaubetrieben im Ahrtal fehlen Rebscheren. Die Firma Wittmer bietet zudem eine kostenfreie Wartung der Scheren an.

Was passiert mit den Spenden?

Seefeldt, Brechtel, Hirsch und Jung kündigen an, sich im neuen Jahr ein Bild vor Ort zu machen und weitere Unterstützungsmöglichkeiten mithilfe der dort eingesetzten Koordinatoren aus der Südpfalz ausloten zu wollen. „Die Zerstörung im Ahrtal ist noch immer groß, und Hilfe wird weiterhin benötigt. Die Südpfälzerinnen und Südpfälzer haben mit der überwältigenden Spendenbereitschaft bewiesen, dass sie das Herz am richtigen Fleck haben“, loben die vier.

Die Spendenaktion „Südpfalz hilft dem Ahrtal“ hat bisher rund 20.000 Euro für einen Hilfsgütertransport des Projekts Wiederaufbauhilfe des DLRG mit Unterstützung der Hornbach Baumarkt AG eingesetzt. Rund 70.000 Euro wurden für den Einbau von Heizkörpern und Wohnbarmachung von Wohnungen weitergeleitet. Außerdem unterstützte die Initiative mit 15.000 Euro den Wiederaufbau der Jugendherberge Euro Bad Neuenahr-Ahrweiler. Rund 5000 Euro wurde für Material des Helfer-Stabs RLP weitergeleitet, und 50.000 Euro sind in die „Barriquefass-Aktion“ für Weingüter an der Ahr geflossen.

Spendenkonto

Verwendungszweck „Katastrophenhilfe Hochwasser“, Sparkasse Südpfalz, Iban: DE87 5485 0010 1700 2446 66, Empfänger Landkreis Südliche Weinstraße.