Nach der Badesaison ist vor der Badesaison. Am Dienstag haben die beiden Freibäder der Verbandsgemeinde in Bad Bergzabern und Steinfeld für dieses Jahr ihre Pforten geschlossen. Am Samstag öffnet das Hallenbad in der Kurstadt. Das Hygienekonzept wurde überarbeitet. Ein paar Unsicherheiten gibt es aber noch.

Im Vorjahr hatte das Rebmeerbad nur wenige Wochen geöffnet, dann musste es wegen der Verschärfung der Corona-Pandemie schließen. In diesem Jahr hoffen die Verantwortlichen, dass es