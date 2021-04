Die Realschule plus am Pamina-Schulzentrum in Herxheim ist als „Erasmus+“-Schule akkreditiert worden. Das hat die Institution mitgeteilt. Das Programm ermöglicht es Schülern als auch Lehrern in den kommenden sieben Jahren, die Länder der Europäischen Union (EU) besser kennenzulernen, beispielsweise durch Austausche oder Hospitanzen. Dafür gibt es Zuschüsse aus Brüssel. Ziel des Projekts ist es, die interkulturellen Kompetenzen der Schüler sowie der Lehrer zu fördern, besonders begabte Schüler zu unterstützen und die Medienkompetenz sowie die digitale Bildung zu fördern. Demokratieförderung und das Handeln im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit sind weitere Schwerpunkte.