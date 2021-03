In allen Klassensälen der fünf Grundschulen in der Verbandsgemeinde Edenkoben, sind seit Anfang der Woche leistungsfähige Raumluftreinigungsgeräte in Betrieb. Insgesamt besuchen rund 800 Kinder die Grundschulen in der VG.

Die Geräte mit dem Namen „AirPurifier“ erfüllen sowohl die technischen als auch die qualitativen Anforderungen des Umweltbundesamtes und des Landes Rheinland-Pfalz. „Sie funktionieren“, bestätigt Dagmar Hergarden, Schulleiterin der Edesheimer Grundschule. Die Lehrer wie auch die Kinder merkten bereits nach kurzer Zeit, „die Luft ist sauberer und frischer“. Die Raumluft wird durch ein gestuftes Filtersystem im Hinblick auf Schwebeteilchen wie Aerosole, Pollen, Staub und damit von Viren, Bakterien deutlich verbessert. „Mit dieser Investition verbessern wir die Situation in Anbetracht der Pandemielage und der damit einhergehenden Ansteckungsgefahr, sagt Bürgermeister Olaf Gouasé. „Die Geräte ersetzen nicht das regelmäßige Lüften der Klassenzimmer, aber sie werden die Lüftungsintervalle so positiv verändern, dass dadurch der Schulunterricht mit weniger Unterbrechungen durchgeführt werden kann. Als zusätzliche Sicherheit werden alle Klassenräume mit CO² Messgeräten ausgestattet, um die Luftqualität jeweils sichtbar zu haben“, so der für die Grundschulen zuständige Beigeordnete Daniel Salm.

Auch in den Lehrerzimmern der Grundschulen wird es mobile Raumluftreinigungsgeräte geben. Diese, aufgrund der Raumgröße kleineren Geräte, haben ebenfalls ein gestuftes, leistungsfähiges Filtersystem. Hinzu kommt auch hier jeweils ein CO² Messgerät im Raum.

Raumluftreiniger auch nach Corona gefragt

Die jetzt angeschafften Geräte, eine Investition von rund 153.000 Euro, werden mit einer Quote von 70 Prozent vom Land gefördert. Ihre Verwendung ist auch nach dem Abklingen der Corona-Pandemie sinnvoll. Denn in Monaten mit häufigen Erkrankungen wie Schnupfen, Husten und grippalen Infekten, vermindert die Reinigung der Raumluft die Ansteckungsgefahr. Ein weiterer Aspekt ist die Filtration von Pollen, sodass auch bei Allergien von einer deutlichen Verbesserung der Situation für die Betroffenen ausgegangen werden kann.