Zirka 20.000 Euro kosten die Vorbereitungen für den Einbau von Raumluftfiltern in der Kita Tausendfüßler in Klingenmünster. Es sind Elektro-, Fenster- und Heizungsbauarbeiten notwendig. Die Aufträge dazu hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vergeben. Die coronagerechten Raumluftfilter kosten knapp 177.000 Euro für die protestantische Einrichtung. Bei der katholischen Kita sind es rund 170.000 Euro. Die Maßnahme wird mit 80 Prozent bezuschusst.