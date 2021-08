Rathäuser werden in der Regel für Verwaltungsangelegenheiten aufgesucht. In Venningen hat das Gebäude dagegen eine ganz andere Funktion. Dort sollen schon bald frische Backwaren zu erwerben sein. Die Gemeinde muss aber noch die Werbetrommel rühren.

Das Rathaus in Venningen wurde in der Vergangenheit schon zu verschiedenen Zwecken aufgesucht. Es beherbergte einst eine Postfiliale, zwischenzeitlich war im Gebäude ein Jugendtreff eingerichtet, aktuell ist dort der Sitz des Heimatvereins. Für dessen Mitglieder wird sich nichts groß ändern, allerdings werden sie künftig im oberen Stockwerk des Gebäudes zugegen sein. Sie müssen im Erdgeschoss nämlich Platz machen. Für eine Bäckerei, die bis Mitte oder Ende September eröffnen soll.

Dann wird der Neustadter Bäckermeister Volker Walter auf einer etwa 25 Quadratmeter großen Fläche Backwaren anpreisen. Seine Produkte sind im Ort aber schon längst bekannt. „Wir haben rund 30 Jahre lang die Bäckereien in Venningen mit Waren beliefert“, erzählt Walter im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Nach der Schließung der Bäckerei Kopp im Frühjahr vergangenen Jahres habe er ihre Geschäftsräume in der Ortsdurchfahrt mieten wollen, was jedoch misslang. Stattdessen versorgt Walter die Dorfbewohner seitdem über einen Verkaufswagen mit Brot, Brötchen und anderen Waren. Bedient werden die Menschen noch auf dem Parkplatz des alten Schulhofs. „Das war aber von Anfang an eine Übergangslösung, bis eine geeignete Räumlichkeit zur Verfügung steht“, berichtet Walter.

Suche nach Personal läuft

Die Gemeinde schaute sich um und brachte letztlich das Rathaus ins Spiel. Damit dort eine Bäckerei Einzug erhalten darf, musste sie laut Ortsbürgermeister Jürgen Leibfried ein paar Auflagen erfüllen. „Wir mussten beispielsweise einen überschaubaren Betrag in die WC-Anlage investieren.“

Damit die Bäckerei nun endgültig ab September ihre Pforten öffnen kann, rührt die Gemeinde die Werbetrommel. Sie sucht nämlich nach Verkäufern. Der Bäckermeister hatte um Mithilfe gebeten. Bis vor Kurzem hatte sich noch keiner auf den Aufruf der Gemeinde gemeldet. Doch Leibfried bleibt zuversichtlich. In Roschbach ist es der Verwaltung vor Kurzem auch gelungen, Personal für die Bäckerei Walter zu finden. Auch dort wird der Neustadter einen Außenstandort betreiben, und zwar im neuen Multifunktionsgebäude am Dorfplatz.

Erweitertes Angebot

Volker Walter wird ähnlich wie in seinen anderen Standorten auch in Venningen ein erweitertes Angebot haben. „Das zeichnet unseren Familienbetrieb aus“, betont der Bäckermeister, der neben dem Stammsitz in Duttweiler auch in Kirrweiler und Altdorf tätig ist. In Venningen sollen Kunden unter anderem auch Sahne, Butter sowie abgepackte Wurstwaren und Käse erwerben können.

Bis zur Eröffnung müsse der Raum aber noch entsprechend eingerichtet werden, etwa mit einer Verkaufstheke und Regalen. Die Öffnungszeiten der Filiale hänge dann von den Kunden ab. Geplant sei, durchgehend vor Ort zu sein. „Wenn die Nachfrage gering sein sollte, werden wir reagieren“, betont Walter. Das habe er auch beim Verkaufswagen getan. Dort vertrieb er seine Waren anfangs an vier Werktagen. Als die Kundenfrequenz und damit auch der Umsatz vor allem in den Wintermonaten zurückging, reduzierte er die Öffnungszeiten.