In Offenbach verschwindet ein Stück Geschichte. Das alte Rathaus wird abgerissen. Der Zeitplan steht. Doch Fragen bleiben offen, wie es danach weitergeht.

Jetzt geht es auf einmal ganz schnell: Das alte Rathaus in Offenbach wird seit Donnerstag Stück für Stück abgetragen. Damit wird zwar genau das in die Tat umgesetzt, was der Verbandsgemeinderat Offenbach mal vor langer Zeit beschlossen hatte: dass nämlich das alte Bauwerk verschwindet, wenn das neue Rathaus auf dem Nachbargrundstück errichtet und bezogen ist. Aber dieser Umzug ist inzwischen vier Jahre her.

Und danach keimten die Diskussionen um die Zukunft des alten Verwaltungsgebäudes wieder auf, wenn auch unter einem anderen Gesichtspunkt. Hatten sich die vorangehenden Lokalpolitiker nach langem Hin und Her dazu durchgerungen, aus wirtschaftlichen Gründen einen Neubau anzugehen und die Sanierung des Altbaus bleiben zu lassen, ging es nun um die Frage, ob ein Abriss oder der Erhalt des Altbaus sinnvoller und nachhaltiger ist.

So warb Verbandsbürgermeister Axel Wassyl zwischenzeitlich dafür, das Objekt in anderer Funktion zu nutzen. Ihm schwebte unter anderem ein Gebäude vor, das ähnlich wie die Panzerhalle in Landau bis auf das Gerippe zurückgebaut werden sollte. Wassyl sprach dabei von einem begrünten, lichtdurchfluteten Refugium, mit einem Energiespeicher oder alternativ einem Rückhaltebecken für Regenwasser im Keller. Wobei das Untergeschoss auch bei einem Teilabbruch des Gebäudes hätte umgenutzt werden können. Diese Option stand neben der Ganz-oder-gar-nicht-Variante ebenfalls zur Debatte. Doch aus all diesen und anderen Ideen wurde nichts.

Mitte Januar begannen dann die Vorarbeiten für den Abriss. Dabei wurden unter anderem die schadstoffhaltigen Materialien ausgebaut, anschließend wurde das Gebäude innen entkernt und zurückgebaut. Die Abbruchfirma muss mit Feingefühl an die ganze Sache rangehen – wegen der massiven, mit Betonreliefs versehenen Wandelemente. Diese befinden sich noch immer im Erd- und ersten Obergeschoss. Da sie unter Denkmalschutz stehen, müssen sie in irgendeiner Form erhalten werden.

Ursprünglich war angedacht, die Betonelemente zu demontieren und seitlich zu lagern. Da befürchtet wurde, dass bei dieser Vorgehensweise die jeweils 9000 Kilogramm schweren Bauteile zerstört werden, wurde umdisponiert. Nach Angaben des ersten Beigeordneten der VG, Simon Wingerter ( FWG), lässt man die Treppenhauswände im Erdgeschoss inklusive Betonrelief stehen, um sie später in einen überdachten Fahrradunterstellplatz umzuwandeln. Das unter Schutz stehende Element aus dem Obergeschoss wird demontiert und auf dem Areal wiederaufgestellt.

Wobei die Frage offen geblieben ist, was anstelle des alten Rathauses entsteht, damit es nicht einfach Brachfläche wird. Die Überlegungen waren mal weit gediehen. Die politischen Gremien hatten sich bereits für eine als Bürgergarten titulierte Grünfläche mit Bäumen und Hochbeeten ausgesprochen. Aber im entscheidenden Augenblick, in der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates im Jahr 2025, wurden wegen der geschätzten Kosten in Höhe von rund 900.000 Euro Bedenken geäußert. Auch weil die aus den Reihen der CDU- und FWG-Fraktion stammenden Kritiker meinten, kein Projekt finanzieren zu wollen, das insbesondere der Gemeinde Offenbach zugutekommen würde. Das Ergebnis war, dass die Entscheidung vertagt wurde. In dieser „Was kommt danach?“ Frage wird weiter beraten, das nächste Mal im Bauausschuss der Verbandsgemeinde am Montagabend.

Auf jeden Fall brauchen die Verantwortlichen Geduld, was die Gestaltung des frei werdenden Grundstücks angeht. Denn wie Simon Wingerter berichtet, startet nach den Abrissarbeiten der Neubau der Lagerhalle, der für die benachbarte Feuerwehr und die Katastrophenschutzeinheit des Landkreises SÜW vorgesehen ist. Vier Stellplätze werden dort neu geschaffen. Im Mai soll es losgehen, so Wingerter. Danach werde es an die Gestaltung der bisherigen Rathaus-Fläche gehen können.