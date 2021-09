Der Gemeinderat Großfischlingen steht den Plänen des Gemeinnützigen Siedlungswerks (GSW) aus Speyer nach wie vor offen gegenüber. In dem Wissen, dass Bürger das vom kirchlichen Wohnungsbauunternehmen geplante Projekt teilweise kritisch bewerten. Vorgesehen ist der Bau eines Mehrgenerationenhaus, für das allerdings eine schätzungsweise 450 Quadratmeter große Teilfläche des Spielplatzes bebaut werden müsste. Aus diesem Grund ist der Neubau umstritten. Allerdings hat der Gemeinderat nun nach einer internen Berechung festgestellt, dass trotz des möglichen Neubaus der Spielplatz in der Oberstraße immer noch größer sein werde als früher. Schließlich standen am Rande des Bolzplatzes bis vergangenes Jahr noch drei Rebzeilen, die wegen der Renaturierung des Modenbachs entfernt wurden. Damit habe sich das Gelände vergrößert. Nach Angaben des GSW misst das komplette Grundstück rund 6000 Quadratmeter. Es gehört der Kirchengemeinde, ist aber in Erbpacht der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden.