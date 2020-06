Ein Urgestein und eine Urgewalt der Kommunalpolitik im Trifelsland feiert am Donnerstag seinen 75. Geburtstag: Rambergs Altbürgermeister Dieter Schwarzmann. 30 Jahre prägte er das Bürstenbinderdorf. Einfluss hat er bis heute.

Über sechs Amtsperioden hat der ehemalige Berufssoldat an vorderster Front für seine Gemeinde gekämpft, ungezählte Projekte angestoßen, Zuschüsse herausgekitzelt, Leute eingespannt, um aus dem Walddorf eine schmucke Gemeinde für Bürger und Touristen zu machen. Die Wahl der Mittel? Mitunter grenzwertig. Schwarzmann peitschte die Dinge gerne nach vorne, sein autoritärer Führungsstil hatte ihm über die Jahre eine wachsende Anzahl an Kritikern eingebracht. Letztlich musste er sich bei der Kommunalwahl 2014 gegen Oppositionsführer Jürgen Munz geschlagen geben.

Aber er hat vieles für sein Dorf getan. Immer anpackend, nie um einen guten Spruch verlegen, mal Charmeur, mal Ansager. Seit Mitte 2019 ist Schwarzmann im politischen Ruhestand. Bis dahin vertrat er noch die Liste Freier Wähler als Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat. Aber so ganz wird er das Führen wohl nie ablegen können. Dafür war zu lange „Vollzeitortsbürgermeister“. Einen Monat nach Ende des Zweiten Weltkriegs als jüngstes von fünf Kindern auf dem Geilweilerhof in Siebeldingen geboren und in Ramberg aufgewachsen, schlug Schwarzmann 1964 die Laufbahn als Berufssoldat ein. Als nach der Wiedervereinigung die Nationale Volksarmee in der Bundeswehr aufging, durfte er vorzeitig in den Ruhestand und konnte sich ab seinem 49. Lebensjahr ganz seiner politischen Passion widmen.