Zum Beitrag „Gemeinde erhält Zahlungen für Halle“ vom 15. März hat sich der frühere Ramberger Bürgermeister Dieter Schwarzmann zu Wort gemeldet. In dem Beitrag ging es um einen Rechtsstreit der Gemeinde gegen den Kultur- und Hauswirtschaftsverein, vertreten unter anderem durch den früheren Ortschef, wegen nicht gezahlter Beiträge zu Strom-, Wasser- und Heizungskosten. Der Verein war rund 3500 Euro schuldig geblieben. Schwarzmann schreibt, einen Prozess habe die Gemeinde zwar gewonnen, doch der Verein sei „wegen Mittellosigkeit in die Insolvenz getrieben“ worden. Dies war 2020, nachdem das Amtsgericht der klagenden Gemeinde recht gegeben hatte. Ein Versuch der Zwangsbeitreibung bei ihm und einer weiteren Liquidatorin des Vereins sei erfolglos geblieben, so Schwarzmann weiter. Beim abschließenden Prozess, der mit einem Vergleich endete, seien auch nur 2000 Euro für die Gemeinde herausgesprungen. Alles in allem habe die Gemeinde nahezu 4000 Euro Ausgaben gehabt, um 2000 Euro Einnahmen zu erzielen. Dazu muss man wissen, dass die Verfahren auf Betreiben der Verbandsgemeinde Annweiler angestrengt wurden, dass die öffentliche Hand verpflichtet ist, Ausstände beizutreiben und dass das Verhältnis zwischen Schwarzmann und der Gemeinde beziehungsweise seinem Nachfolger zerrüttet ist.