Die Gemeinden Eschbach und Ramberg können sich freuen. Beide Orte haben Zuschüsse aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes erhalten. Was haben die Kommunen mit dem Geld vor?

Ramberg wurde ein Zuschuss in Höhe von 50.800 Euro für die Platzgestaltung und den Abriss eines Wohnhauses an der Kreuzung Kreuzwoogstraße/Schlossberstraße in zentraler Lage bewilligt. Auf dem gewonnenen Raum wird eine kleine Grünanlage mit zwei Bänken angelegt. Außerdem wird für die Barrierefreiheit der Gehweg im Kurvenbereich abgeflacht.

Mehr Grün im Ort

Eschbach erhält 30.800 Euro für die Verbesserung der Dorfökologie und für die Grün- und Freiraumgestaltung. Ursprünglich hatte die Gemeinde förderfähige Ausgaben von rund 50.000 Euro errechnet und auf 40.000 Euro Zuschuss gehofft. Am Ende blieben knapp 38.600 Euro an geplanten Kosten übrig, die aber mit dem höchstmöglichen Fördersatz von 80 Prozent bedacht wurden. Mit dem Geld will die Gemeinde Bäumen auf dem Friedhof pflanzen, vorhandene Grünflächen überarbeiten und artenreiche Staudenmischungen verteilen. Zudem sollen die Schotterbeete im Landeckweg beseitigt werden, kündigt Ortsbürgermeister Frank Laux (parteilos) an. „Es ist seit Jahren einer der wenigen Zuschüsse, die Eschbach vom Land erhält. Aber nun läuft ja schon unsere Dorfmoderation, und wir sind als Schwerpunktgemeinde anerkannt, sodass wir uns auf weitere Gelder vom Land freuen können“, so Laux.

Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) hatte die Bewilligungsbescheide dieser Tage in Vertretung von Innenminister Roger Lewentz (SPD) überbracht. Insgesamt stehen für die rheinland-pfälzische Dorferneuerung 2021 rund 21 Millionen Euro für die Förderung kommunaler und privater Projekte zur Verfügung. Schwerpunkte der Dorferneuerung sind Projekte, die Impulse geben, die Ortsmitte neu zu beleben oder als Mittelpunkt des dörflichen Lebens zu erhalten, erklärt Schweitzer.