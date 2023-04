Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montag hat Polizeihauptkommissar Ralf Burkhard sein Büro in der Schlittstraße 12 bezogen, nachdem der bereits am 1. August offiziell den Posten des stellvertretenden Leiters der Polizeiinspektion Bad Bergzabern übernommen hat. Das war halt mitten im Urlaub. Burkhard ist zwar beruflich neu in der Kurstadt, mit der Gegend ist er aber bestens vertraut.

In den vergangenen 17 Jahre hat Burkhard seinen Dienst in Landau geleistet, da ist der Kontakt zu den Kollegen in Bad Bergzabern naturgemäß sehr eng. Außerdem kommt der 49-Jährige