Den Radweg von Dernbach zum Vogelstockerhof gibt es zwar schon längere Zeit. Er soll nun aber ertüchtigt werden, was bedeutet, er wird saniert und ausgebaut. Es winken Bundeszuschüsse. Nach Fertigstellung lässt es sich dann bequem von Albersweiler aus ins Dernbacher Tal bis nach Ramberg radeln oder auch bereits seit Jahren ab dem Vogelstockerhof bis nach Eußerthal, ohne dass Straßen benutzt werden müssen. In Albersweiler besteht eine Zugverbindung im Stundentakt.

Auf Anfrage teilt Dernbachs Ortsbürgermeister Harald Jentzer mit, dass im Gemeinderat vereinbart worden sei, dass sich auch Eußerthal an den Kosten beteiligen werde, da die Strecke zwischen Dernbach und Vogelstockerhof zu zwei Dritteln über Eußerthaler Gemarkung führt. Am 1. Dezember habe der Gemeinderat von Eußerthal bereits so entschieden. Bevor Zuschüsse beantragt werden können, müssen zunächst die Kosten ermittelt werden. Der Dernbacher Rat will damit ein Ingenieurbüro beauftragen. Mit bis zu 85 Prozent Bundeszuschuss soll auch der Bau einer barrierefreien Bushaltestelle in Dernbach gefördert werden.