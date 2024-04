Der Parkplatz an der Landesstraße 493 kurz nach dem Einrichtungshaus Weber wird durch die Fahrzeuge und Gerätschaften von Glasfaserarbeitern stark blockiert. Dies hat zu Folge, dass der Radweg am westlichen Ortseingang von Herxheim, der dort entlang geht, teils nur eingeschränkt genutzt werden kann. Darauf hat ein Leser, die RHEINPFALZ aufmerksam gemacht. Die Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim teilt hierzu mit, dass diesbezüglich eine schriftliche Beschwerde eingegangen.

Es stimme, dass der Platz auf Höhe der Neumühle durch die Glasfaserarbeiter stark blockiert sei. Allerdings könne unmittelbar auf dieser Höhe die Straße mittels einer Verkehrsinsel überquert werden. Anschließend könne dann links entlang der Landesstraße in den Ort gefahren werden. Es habe zwar bis dato nur diese eine Beschwerde gegeben, dennoch werde der aktuelle Lagerplatz in etwa drei Wochen verlegt und am „Ehrmann-Kreisel“/Südliche Luitpoldstraße neu eingerichtet. Der ausführenden Firma liege eine Genehmigung für den Glasfaserausbau für das gesamte Jahr 2024 vor, heißt es abschließend.