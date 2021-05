Der Radverkehr in Deutschland soll stärker gefördert werden. Diese, auch finanzielle, Unterstützung, festgeschrieben im Nationalen Radverkehrsplan, freut den Fahrradclub ADFC. Der Kreisverband Landau-SÜW hat in dem Zusammenhang ein paar Vorschläge für die Region.

Der Ende April im Kabinett vorgelegte Radverkehrsplan sei ein gelungenes Leitbild für die Radverkehrsförderung der nächsten zehn Jahre. Bisher sei die Förderung nur bis 2023 gesichert – viel zu kurz für große Infrastrukturprojekte, findet der ADFC. Damit die Bundesmittel im Kreis SÜW auch ankommen, müsse noch an administrativen Stellschrauben gedreht werden, meint der Vorsitzende des Kreisverbands, Michael Schindler, und erläutert dies an zwei Beispielen: Das Land müsse die 2020 überarbeiteten „Grundsätze für Bau und Finanzierung von Radwegen an Bundesstraßen in der Baulast des Bundes“ jetzt auch umsetzen. Der geplante Radweg von Albersweiler nach Annweiler wäre demnach nicht Aufgabe der Verbandsgemeinde, sondern des Landesbetriebs Mobilität, ist Schindlers Ansicht. Auch der geplante Radweg von Annweiler nach Lug wäre Aufgabe des Kreises oder des Landes, wenn nicht eine veraltete Nutzen-Kosten-Untersuchung zur Ablehnung des Projekts seitens des Landes geführt hätte, sagt Schindler. Er hofft darauf, dass die Kriterien dafür mit stärkerem Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekte überarbeitet werden. Dies hatten die drei Südpfälzer Kommunen auch hinsichtlich der Nutzen-Kosten-Untersuchung für die Reaktivierung des stillgelegten Bahnstrecken gefordert.