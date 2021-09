Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Landau-SÜW veranstaltet am Freitag, 10. September, eine Radtour von Annweiler nach Eußerthal. Die Gruppe fährt auf dem Queichtal-Radweg zunächst zum Hofladen des Rothenhof bei Queichhambach. Dort gibt es die erste Gelegenheit, den Hofladen kennenzulernen und einzukaufen. Eingekehrt wird in Eußerthal. Dort wird zudem dem Hofladen „Pfälzer Waldforellen“ ein Besuch abgestattet. Die Route hat eine Länge von 20 Kilometer und führt mit gelegentlichen Steigungen vorwiegend über Rad- und Wirtschaftswege. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Rathausplatz der Stadt Annweiler. Die Teilnahme ist für Mitglieder des ADFC und Pfälzerwaldvereins kostenfrei, sonst sind zwei Euro zu entrichten. Anmeldungen unter Telefon 06346 9717106.