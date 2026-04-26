Ein Radfahrer hat in Annweiler bei einem Ausweichmanöver einen Unfall gehabt und sich verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann am Freitag gegen 12.25 Uhr mit einer Gruppe auf dem Gehweg der Zweibrücker Straße in Richtung Innenstadt. Ein Autofahrer wollte aus einem Parkplatz in den Verkehr einfahren und stand dabei teilweise auf dem Gehweg. Die Gruppe wich daraufhin teilweise auf die Straße aus. Dabei geriet der verletzte Radfahrer mit seinem Lenker an einen vorbeifahrenden Lastwagen und überschlug sich. Einsatzkräfte leiteten den Verkehr vor der Unfallstelle ab; die Sperrung endete gegen 13 Uhr. Ein Rettungshubschrauber war im Anflug, wurde aber nicht benötigt.