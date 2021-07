Künftig sollen Radler Einbahnstraßen in Edenkoben auch entgegen der Fahrtrichtung befahren können. Die Verwaltung soll in Zusammenarbeit mit der Polizei prüfen, was machbar ist. Diese Änderung beantragt hatten die Stadtratsfraktionen von CDU und FDP. Der Liberale Nikolas Palmerini erklärt: „Mit dem Vorhaben soll auch der Verkehr beruhigt und entschleunigt werden.“ Das Befahren des Stadtberges soll vielleicht etwas eingeschränkt werden. Möglicherweise sind auch in einigen Straßen bauliche Änderungen nötig, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen.