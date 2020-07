Die Stadt Annweiler nimmt in diesem Jahr erstmals an der Aktion Stadtradeln teil. Vom 17. August bis zum 6. September sollen die Bürger möglichst viele Kilometer auf dem Drahtesel zurücklegen. Zur Vorbereitung organisiert der ADFC eine Radcodierung und eine Rundtour.

Am Samstag ist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Kreisverband Landau/SÜW zusammen mit dem Verein Zukunft Annweiler von 14 bis 20 Uhr mit einem Infostand in der Innenstadt vertreten. Dort kann man sich über die internationale Kampagne des Klima-Bündnisses der europäischen Kommunen mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz informieren, an der sich auch die Stadt Landau und die Verbandsgemeinde Landau-Land beteiligen. Die Kommunen, deren Teilnehmer auf die meisten erradelten Kilomter kommen, gewinnen Preise. An dem Infostand werden Radcodierungen angeboten. Dabei wird eine Gravur am Fahrradrahmen angebracht, die das Rad eindeutig seinem rechtmäßigen Besitzer zuordnet. Interessenten werden gebeten, sich bei Vorsitzendem Michael Schindler, Telefon 06346 9717106, anzumelden.

Zudem bietet der ADFC am Mittwoch, 5. August, eine Rad-Rundfahrt an. Die Gruppe fährt von Annweiler auf Radwegen zunächst nach Gräfenhausen. Michael Schindler führt weiter über einen großen Bogen nach Eußerthal, Dernbach und Ramberg zurück nach Annweiler. Die 30-Kilometer-Tour hat leichte Steigungen und verläuft überwiegend auf Rad- und Wirtschaftswegen. E-Bikes sind willkommen, das Tempo orientiert sich allerdings an den „muskelbetriebenen“ Rädern. Start ist um 16.15 Uhr am Bahnhof Annweiler. Die Tour ist für ADFC- und PWV-Mitglieder kostenfrei, ansonsten sind vor Ort zwei Euro zu zahlen. Wegen der Corona-Regeln ist eine Anmeldung unter Telefon 06346 9717106 erforderlich.