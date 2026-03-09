Der Radweg zwischen Heuchelheim und Klingenmünster ist unterbrochen. Grund ist eine marode Brücke. Deren Neubau stockt. Der Ärger darüber ist riesig – und nicht zu übersehen.

Es ist nicht gerade ein monumentales Bauwerk. Ebenso wenig ist es ein reißender Strom, der darunter hindurchfließt. Und trotzdem treibt die Radbrücke über den Klingbach zwischen Heuchelheim und Klingenmünster vielen Menschen die Zornesröte ins Gesicht. Sie ist nämlich gesperrt, und das schon sehr lange. Seit Oktober 2023 ist der Zutritt von beiden Seiten aus verbarrikadiert.

Wer sich die Holzkonstruktion vor Ort anschaut, versteht schnell, warum. Einen Boden hat die Brücke nicht mehr, die tragenden Balken sind morsch. Der Blick geht ungehindert auf den seicht dahinrinnenden Klingbach. Eine Nutzung der Brücke ist nicht möglich, das sieht jeder. Insofern gibt es auch keine Kritik an der Sperrung an sich. Die Frage, die sich diejenigen stellen, die vor Wut schäumen: Was ist so schwer daran, die kleine Brücke zu reparieren?

Einen Boden hat das Brücklein schon lange nicht mehr. Foto: Christoph Demko

Protestplakat bleibt stehen

Wie sehr die Volksseele kocht, ist seit einigen Tagen direkt an der Brücke zu erkennen. Dort wurde ein Banner mit der Aufschrift „Politische Unfähigkeit hat einen Namen: Klingbach-Lücke“ aufgestellt. Die Urheber sind bis dato unbekannt, wie Heuchelheims Ortsbürgermeister Uwe Huth ( FWG) erklärt. Sowohl er als auch die meisten der Gemeinderäte haben mit dem Plakat ein Problem. Sie haben mehrheitlich entschieden: Es wird nicht entfernt. „Weil wir uns nicht in der Verantwortung sehen“, sagt Huth – woraus sich die Frage ergibt: Wer ist verantwortlich für den Stillstand?

Das ist schwer zu sagen. Fakt ist, dass die Gemeinde Heuchelheim-Klingen für die Brücke zuständig ist. Und das, obwohl sie Teil des Radweges ist, der parallel zur Landesstraße 493 verläuft. Dieser Umstand wiederum führt eigentlich dazu, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zuständig wäre. Eine Sprecherin der Behörde erklärt aber, dass es eine Vereinbarung gibt, derzufolge die Gemeinde Heuchelheim-Klingen den Unterhalt der Brücke gewährleisten muss.

Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren ist die Brücke von beiden Seiten verbarrikadiert. Foto: Christoph Demko

Ausschreibung muss aufgehoben werden

Angesichts klammer Kassen ist das keine gute Nachricht. Doch es gibt zwei Hoffnungsschimmer. Zum einen hat der Nachbarort Klingenmünster signalisiert, einen Teil der Rechnung zu bezahlen. Zum anderen übernimmt das Land einen gehörigen Teil der Kosten, die im vergangenen Jahr von der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land auf rund 65.000 Euro geschätzt wurden. „Die Ortsgemeinde hatte am 7. Juli 2025 einen Förderantrag gestellt“, teilt die LBM-Sprecherin mit. „Am 1. September 2025 erhielt die Gemeinde einen Bewilligungsbescheid über die beantragten Kosten aus Mitteln des Sonderprogrammes ,Stadt und Land’ in Höhe von 75 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.“

Mit diesen guten Aussichten im Rücken wurde das Projekt schließlich ausgeschrieben, die Submission war für den 18. November anberaumt. Dazu kam es aber nicht. „Im Rahmen der Ausschreibung kam es zu Rückmeldungen von potenziellen Bietern, dass einzelne Positionen im Leistungsverzeichnis nicht hinreichend genau beziehungsweise nicht VOB-Konform (VOB: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Anm. d. Red) beschrieben wurden“, teilt die VG Landau-Land auf Anfrage mit. Zur Vermeidung vergaberechtlicher Risiken sei entschieden worden, das laufende Ausschreibungsverfahren aufzuheben. Immerhin: Laut VG wird im Laufe dieser Woche eine neue Ausschreibung veröffentlicht. „Als Ausführungsbeginn wurde schnellstmöglich nach Auftragsvergabe vorgegeben, mit Fertigstellung bis spätestens Ende August. Am Ende hängt es natürlich auch von der konkreten Umsetzung der beauftragten Firma ab.“

Kosten steigen deutlich

Ortsbürgermeister Huth weiß, dass die Kosten mittlerweile deutlich höher liegen. Er spricht von mehr als 100.000 Euro. Die VG-Verwaltung teilt mit, dass sie sich aus rechtlichen Gründen nicht dazu äußern dürfe. Der LBM wiederum erklärt, dass die VG Landau-Land am 26. Februar mitgeteilt habe, dass sich die voraussichtlichen Kosten deutlich erhöhen werden. „Für eine Bewilligung der neuen Kosten ist nun ein formaler Aufstockungsantrag mit einer Begründung der Mehrkosten erforderlich. Dies wurde der VG bereits mitgeteilt.“

Wenn es gut läuft, kann also im Spätsommer wieder ungehindert zwischen Heuchelheim und Klingenmünster geradelt werden. Bis dahin bleibt das löchrige Gebälk erhalten – und das Protestplakat.