Die Villa Ludwigshöhe wird unter Schlossherr Max Darstein zur Veranstaltungsstätte. Neben Konzerten und speziellen Führungen werden bestimmte Abende Rätselfreunde begeistern.

Wie schnell 12 Minuten vorbei sein können, lässt sich an diesem speziellen Abend im Speisesaal der Villa Ludwigshöhe feststellen: Auf den Tischen stehen kleine Boxen mit verschiedenen Aufgaben. Hat man eine gemeistert, bekommt man einen Code, um das Schloss der nächsten Holzkiste öffnen zu können. Mal müssen Zahlenrätsel geknackt, mal versteckte Botschaften entschlüsselt werden. Man braucht zwar keine Vorkenntnisse, doch eine gewisse Erfahrung schadet nicht. Es muss nämlich auch die eine oder andere kniffligere Aufgabe gelöst werden. Und das unter Zeitdruck, genau das sorgt für weiteren Nervenkitzel.

Auch Videoeinspieler waren Teil des Rätsels. Foto: Ali Reza Houshami

Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nicht umsonst achten die Gäste darauf, dass sie sich an ihren Tischen möglichst nur zuflüstern, um nicht die anderen Teams auf die richtige Fährte zu bringen oder gar die Lösung zu verraten. Denn es geht darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Wer am Ende des Abends die meisten auf seinem Konto hat, gewinnt. Das Objekt der Begierde ist ein Champagner, dessen Rezeptur der Legende nach so mächtig war, dass er aus dem Verkehr gezogen wurde. Wobei eine Flasche noch ergattert werden kann. In diesem spannenden Plot agieren die Teilnehmer.

Mitmach-Erlebnis für Rätselfreunde

Dass das Schloss zum Schauplatz eines solchen Escape-Dinners wird, liegt am neuen Gastro- und Veranstaltungschef der Villa Ludwigshöhe, Max Darstein. Er hat diese Reihe, die er bereits auf dem Hambacher Schloss anbietet, nun auch in Edenkoben etabliert. Das Mitmach-Erlebnis ist für Rätselfreunde gedacht. Anders als bei einem Escape-Room, das in extra dafür eingerichteten Rätselräumen gespielt wird, geht es bei diesem Rätsel-Dinner nicht darum, Türen zu öffnen, um ein Ziel zu erreichen. Ort des Geschehens ist und bleibt das Restaurant. Wobei das stilvolle Ambiente des Baudenkmals dem Ganzen noch mal einen ganz besonderen Rahmen verleiht.

Ein mehrgängiges Menü wurde während der Spielpausen serviert, daher auch der Name Escape-Dinner. Foto: Ali Reza Houshami

Mit diesen Veranstaltungen, die Max Darstein in Kooperation mit einer Eventagentur auf die Beine stellt, erleben die Gäste das Schloss aus einer anderen Perspektive. Dadurch bestehe die Chance, neue Personengruppen anzulocken, hofft Darstein. Denn das Ausflugsziel werde sonst hauptsächlich von Kulturinteressierten über 50 Jahre besucht, so seine Beobachtung.

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Video:

Menü in den Spielpausen

Das mehrgängige Menü, das zwischen den Spielrunden serviert wird und somit die zweite Säule einer solchen Veranstaltung bildet, lässt den Abend zu einem besonderen Erlebnis werden. Diese Stärkung hat auch eine andere Bedeutung. Hat man beim Essen doch die Gelegenheit, durchzuschnaufen, zu genießen und mit den teils zufällig zugeteilten Sitznachbarn ins Gespräch zu kommen. Das fördert auch den Teamgedanken. Zumal dann zu erfahren ist, wie die Gäste auf die Veranstaltung aufmerksam wurden.

Die Aufgaben befinden sich in verschiedenen Boxen. Foto: Ali Reza Houshami

Mal war es ein Geburtstagsgeschenk, mal hatte der Partner den Tipp gegeben, dass man sich mit der befreundeten Arbeitskollegin einen schönen Abend auf dem Schloss machen könne. Der Großteil der Teilnehmer kommt aus der Pfalz – aus allen Ecken: etwa Kaiserslautern, Neustadt, Ludwigshafen, Landau oder Limburgerhof.

Welche Events es auf de Schloss gibt

Rund 100 Events stehen für dieses Jahr im Veranstaltungskalender der Villa Ludwigshöhe. Gut die Hälfte davon machen die Hochzeiten aus, die auf dem Schloss gefeiert werden und dabei auch Brautpaare aus dem Ausland locken. Hinzu kommen Tagungen, Konzerte, Matineen – und eben Abende, die Nervenkitzel versprechen, sei es beim Escape- oder beim Krimi-Dinner. Diese besondere Form des Rollenspiels steht das nächste Mal am Sonntag, 22. März, auf dem Programm. Das abwechslungsreiche Programm soll Leben in die einstige Sommerresidenz von König Ludwig I. bringen und nach der längeren Renovierungspause dafür sorgen, dass das Schloss wieder ein Besuchermagnet wird.

Das Schloss Villa Ludwigshöhe hat seit Sommer 2025 für Besucher wieder geöffnet. Foto: Elisia Fischer/GDKE/OHO

Wobei Darstein sich als Teil eines Ensembles betrachtet. Den Tourismus in der Pfalz gebe es nicht nur wegen der wunderschönen Region. Winzer, Gastronomen und andere Freizeiteinrichtungen würden dafür sorgen, dass sich die Menschen wohlfühlen und wiederkommen. Dazu wolle er auf dem Schloss Villa Ludwigshöhe auch einen Beitrag leisten.

Info

Karten für Events auf dem Schloss wie das Escape- oder Krimi-Dinner können online unter www.villa-pfalz.de ausgewählt und gebucht werden.