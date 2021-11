In der Nähe der Kreuzung Wein-/Breitwiesen-/Böchinger Straße in Burrweiler wird eine Überquerungshilfe eingerichtet. Diesem Wunsch der Gemeinde ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) nachgekommen. Dessen Zustimmung war nötig, da es sich bei der Breitwiesenstraße um eine Landesstraße handelt. An der betreffenden Stelle werden zunächst vorübergehend für ein Jahr Fußgängern das Überqueren der Straße erleichtert. Zudem dient die Querungshilfe als Fahrbahnverengung, um Autofahrern zum langsameren Fahren zu animieren. Das soll auch durch drei Parkboxen erreicht werden, die ebenfalls in der Breitwiesenstraße eingerichtet werden. Damit sei ein Parken auf dem Gehweg nicht zulässig, sagt Ortsbürgermeister Christian Weber.