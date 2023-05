Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ende April sorgte trübes, schaumiges Wasser für ein massives Fischsterben in der Queich. Um herauszufinden, wo dieses hergekommen sein könnte, überprüfen die Stadtwerke Annweiler derzeit eventuelle Fehlanschlüsse im Kanalsystem. Dabei hilft eine Flasche mit Farbpulver.

Am Mittwochmorgen läuft grünes Wasser durch einen Kanal in Albersweiler. Grün ist eigentlich nicht die Farbe, die Wasser haben sollte. In diesem Fall aber schon. Siegfried