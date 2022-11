Die Queich wird bei Rinnthal wieder durchgängig. Das teilt die Kreisverwaltung SÜW mit.

Nach den EU-Wasserrahmen-Richtlinien sollen möglichst viele Gewässer in einen guten ökologischen Zustand gebracht werden. Ein vorrangiges Ziel ist es, die Gewässer für Wanderfische wieder passierbar zu machen. Die Wandermöglichkeiten sind in der Vergangenheit teilweise begrenzt oder unterbrochen worden, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Sei es durch Querbauwerke an Mühlen oder den Bau von Wehren oder Abstürze. So auch am Standort der ehemaligen Tisch- und Stuhlfabrik in Rinnthal. Mehr als 100 Jahre war sie ein wichtiger Arbeitgeber im Ort.

Dort ist durch die Wehranlage, die nicht mehr in Betrieb ist, eine Fallhöhe von circa einem halben Meter zu überwinden. Um die Queich an dieser Stelle wieder durchgängig zu machen, ist seitens der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße der Bau einer Fischtreppe in Form eines „vertical slot“ vorgesehen. Dabei handelt es sich um einen Schlitzpass, eine Fischaufstiegshilfe, bei der die Trennwände mit vertikalen Schlitzen versehen sind. Solch eine Anlage wird unter anderem bei räumlich beengten Verhältnissen angewendet.

Projekt wird zu 90 Prozent gefördert

Umgesetzt werden soll das Vorhaben im kommenden Jahr. Die Kosten belaufen sich geschätzt auf rund 205.000 Euro. Das Projekt wird zu 90 Prozent über das rheinland-pfälzische Landesprogramm „Blau plus“ gefördert. Der Förderbescheid liegt bereits vor. Haushaltsmittel stehen zur Verfügung.

Der Kreisausschuss hat nun die Kreisverwaltung damit beauftragt, das Vergabeverfahren zu starten und dem Anbieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot den Zuschlag zu erteilen.