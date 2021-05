Manche machen ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Kita nebenan, Marcelo Frary Escobar zog es über den Großen Teich. In Argentinien betreute der 19-Jährige behinderte Menschen. Eigentlich hätte er noch bis August dort bleiben wollen. Doch Corona hat alles verändert. Das bekam auch sein Vater zu spüren, als er ihn besuchte.

Das Bundesfreiwilligenprogramm „Weltwärts“ ermöglicht es jungen Leuten, andere Länder zu erkunden und dabei etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu tun. Das wollte auch Marcelo Frary aus Annweiler. Er ergatterte einen Praktikumsplatz für Argentinien. In Gualeguaychú, der 100.000 Einwohner zählenden Hauptstadt der Provinz Entrerios, leistete er sein Freiwilliges Soziales Jahr in der Einrichtung „Hogar Emanuel“ für psychisch und geistig behinderte Männer. Ein ruhiger, friedlicher Ort, umgeben von Fincas mit Rinder-, Schafs- und Pferdezucht und riesigen Weideflächen, berichtet sein Vater Michael Frary, der ihn vor Kurzem besuchte und dann in einer Corona-Odyssee geriet.

Am 6. März setzte er sich in ein Flugzeug gen Buenos Aires. Damals habe es schon erste Anzeichen gegeben, dass es innerhalb der nächsten Zeit zu drastischen Veränderungen im Reiseverkehr kommen würde, war Frary bewusst. Doch das Gefühl, nach vier Monaten Trennung seinen Sohn wieder in die Arme schließen zu können, wischten diese Bedenken beiseite. Nach dreieinhalb Stunden Autofahrt raus aufs Land hatten sie dann Marcelos Praktikumsstadt Gualeguaychú erreicht. Dort war zwei Wochen zuvor Argentiniens größter Karneval über die Bühne gegangen. Nun war wieder Ruhe eingekehrt. „Gut so, ich wollte hier runterkommen vom deutschen Alltag“, erzählt Michael Frary. Doch der Virus ließ keinen Raum zum Runterkommen.

Quarantäne oder Haft

Zwei Tage nach seiner Ankunft erhielt Frary die Nachricht, dass er in Quarantäne müsse – ab sofort. Die argentinische Regierung hatte diese Regel für alle auferlegt, die seit eben jenem Wochenende aus einem Krisengebiet ins Land eingereist waren. Zudem sollte er in das Städtische Hospital für eine Untersuchung. „Dort traf ich auf sehr wenig vorbereitetes Personal. Es war nicht möglich, mich auf eine eventuelle Corona-Infektion zu testen“, erinnert sich der Annweilerer, der aus der Südwestpfalz stammt. Das medizinische Personal habe es nicht einmal für nötig erachtet, seine Körpertemperatur zu messen oder sonstige Gesundheitschecks zu machen. Dafür bekam er die Empfehlung – oder vielmehr Ermahnung –, die Quarantäne unbedingt einzuhalten, sonst drohe Haft. Nicht nur er, sondern auch sein Sohn und ein weiterer Praktikant mussten sich in die Isolation begeben.

„Für die nächsten 14 Tage bildeten wir eine Zweck-WG in unserem etwas abgelegenen Häuschen“, erzählt Frary. Zuerst habe er die Situation gelassen genommen und mit seinem Sohn schon mal Pläne gesponnen, welche Orte sie im Anschluss besuchen wollen. Schließlich war ein zehntägiger Urlaubstrip durchs Land geplant. Doch zwei Tage später verhängte die argentinische Regierung eine landesweite Ausgangssperre. „Es war nicht möglich, sich frei zu bewegen. Nur der Gang zum Kiosk um die Ecke, in den nächsten Supermarkt oder zur Apotheke war noch erlaubt. Überall Polizeikontrollen, alle Läden geschlossen“, berichtet Frary von den dortigen Verhältnissen.

Plauderei auf Schwäbisch

Da die Bewegungsfreiheit in der Stadt stark eingeschränkt war, suchte sich Frary eine andere Form der Freiheit und unternahm Erkundungstouren per Fuß oder Fahrrad ins weite Gelände. Bei Streifzügen im kolonialen Stadtzentrum entdeckte Frary sogar deutsche Namen an den Hauseingängen: Schwarzkopf, Ernst, Müller. Und er lernte eine 92-jährige Frau kennen, die sich auf Schwäbisch mit ihm unterhielt.

Nach Tagen der Muße brachte der 17. März Trauer mit sich. Die Bundesregierung hatte beschlossen, das Bundesfreiwilligenprogramm für alle weltweit eingesetzten jungen Leute wegen der Corona-Krise zu beenden. Das Auswärtige Amt und die Botschaften vor Ort würden ein Rückholprogramm organisieren. Alle sollten sich bereit halten, hieß es. „Das war wie ein Schock und der Frust saß tief“, beschreibt Frary die Gefühlslage seines Sohns.

Quarantäne, die Zweite

Am 1. April bestieg das Vater-Sohn-Gespann die Lufthansa-Sondermaschine nach Frankfurt. Während in Argentinien die Corona-Regeln restriktiv waren, verlief die Ankunft in Deutschland zunächst entspannter. „Am Flughafen gab es keine Informationen über weitere Vorsichtsmaßnahmen für Auslandsrückkehrer“, berichtet Frary. Erst durch einen Anruf am nächsten Morgen beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung habe er erfahren, dass er und sein Sohn nun noch einmal eine 14-tägige Quarantäne einhalten müssen. „Die Corona-Geschichte ging in die nächste Runde. Wir hatten uns ja gut daran gewöhnt“, kommentiert er.