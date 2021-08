Qigong-Lehrer aus der Region sind auch in diesem Sommer mit der Aktion „Qigong im Park“ am Start. Treffpunkt ist bei gutem Wetter die Konzertmuschel im Landauer Goethepark. Die Kurse richten sich an alle, die Lust haben, Körper und Geist in freier Natur miteinander in Einklang zu bringen. Der Erlös soll in diesem Jahr an die Opfer der Flutkatastrophe gehen, wie die Veranstalterin Andrea Koll mitteilt. Los geht es am Mittwoch, 11. August, 18.30 Uhr. Erstmals gibt es das Angebot auch in Edenkoben. Dort ist das erste Treffen am Samstag, 28. August, 9.30 Uhr an die Senke am Woogweg, in direkter Nähe zur Alla-Hopp-Anlage. Infos gibt es auch online unter www.andreakoll.de.