Die Ortsgruppe Edenkoben des Pfälzerwald-Vereins bringt die Komödie „Das Mumien-Trödel-Trauma“ auf die Bühne. Als eine Holzkiste entdeckt wird, nehmen die Dinge ihren Lauf.

Das Stück in drei Akten stammt von Carsten Lögering, der dieses erst 2021 zu Papier brachte. Der Autor lebt in Lingen im Emsland und schreibt ausschließlich Theaterkomödien – sowohl in hochdeutscher als auch in plattdeutscher Sprache. Theaterwart Klaus Jenczelewski und seine Stellvertreterin Marion Hoffman begannen im Januar 2022 ein passendes Stück für den nächsten Auftritt zu suchen. Wichtig dabei war die Beantwortung folgender Fragen: Ist es lustig? Ist es eine Handlung die wir noch nicht gespielt haben? Können wir die Rollen in Anbetracht von Geschlecht, Alter und Charakter besetzen? So fiel die Wahl auf das Mumien-Trödel-Trauma.

Kein Geschäftssinn

Von Anfang an mit in der Theatergruppe dabei war Karlheinz Wenz. Dabei fungierte er oft als Darsteller auf der Bühne, aber auch als Macher hinter den Kulissen, beispielsweise als Bühnenbildner. Diesmal nimmt er gleich beide Aufgaben wahr. Anders sieht es bei Andreas Gutzler und Roland Hanewald aus, die heuer ihr Debüt als Darsteller geben. Waldemar „Waldi“ Zimmerschiet (Klaus Jenczelewski) ist Trödelhändler aus Leidenschaft, doch zum Leidwesen seiner Frau Helene (von Heike Trepp dargestellt), besitzt er keinerlei Geschäftssinn und der Laden steht vor der Insolvenz. Helene will Waldi zum Aufräumen animieren, da die meisten seiner vermeintlich wertvollen Antiquitäten aus ihrer Sicht nur Schrott sind. Am Telefon meldet er sich gerne mit: „Antiquitäten Zimmerschiet. Kleine Dinge zum großen Preis, größere Dinge zum noch größeren Preis!“

Da Helene ihn nicht überzeugen kann, weist sie seinen besten Kumpel Kalle Krümpel (Karlheinz Wenz) an, den Krempel zu entsorgen. So landet auch ein Briefmarkenalbum mit „lauter kleinen blauen Marken aus Mauritius“ im Müllcontainer. Dann tritt der zwielichtige Kunsthändler Achim Berger (Andreas Gutzler) auf. Er will Waldis finanzielle Schieflage nutzen. Berger vermutet nämlich, dass sich unter dem Trödel ein Originalgemälde von Picasso befindet.

Eine Holzkiste wird entdeckt

Beim Aufräumen entdeckt Kalle dann noch eine große Holzkiste, in der sich eine echte Mumie befindet. „Die sieht awwer unserm Borchemäschder Ludwig Lintz richdich ähnlich“, stellt er fest. Waldi wittert das große Geschäft und schwärmt von einem Museum mit dem Namen „Waldis Haus der tausend Mumien.“ Dies will Berger verhindern und er bietet Waldi einen Pauschalpreis für seine Antiquitäten. Da dieser nicht darauf eingeht, stiehlt Berger die Mumie und tauscht sie gegen ein Duplikat. Unterstützt wird er dabei von seiner treudoofen und naiven Assistentin Emma Schmidt (Marion Hoffmann). Gemeinsam wollen sie Waldi in den Wahnsinn treiben.

Bevor dies geschieht, zieht Helene die Reißleine und sucht Hilfe bei ihrer Freundin, der Psychologin Dr. Sybille Scheinheiler (Nicole Manuel). Waldis Nachbar Theo Timmel (Roland Hanewald) bekommt alles mit, was in Edenkoben geschieht und erzählt es brühwarm weiter. Er informiert sogar den Polizisten Lui Lehmann (Sascha Jenczelewski) über die Mumie. Der aber spielt auf der Wache lieber Horrorspiele an der Playstation, als der Polizeiarbeit nachzugehen. Am Ende erfährt das Publikum dann aber doch noch wo die Mumie und der Picasso abgeblieben sind.

Die Gestaltung des Bühnenbildes lag in den Händen von Karlheinz Wenz und Stephan Manuel sowie weiteren Helfern. Neben der Hintergrundgestaltung mit Tür zum Lager und Fenster zum Hof, gefällt besonders ein alter mit Intarsien verzierter Sekretär nebst zwei passenden Stühlen. Aus dem Soufleusse-Kasten heraus hilft Mirjam Rihm, falls es mal zu einem kleinen Texthänger kommen sollte. Für die stets akkurate Maske der Darstellerinnen und Darsteller zeichnet das Team von Hairstyling Floretta verantwortlich. Erich Götz fertigt Videoaufnahmen für die Nachwelt, Markus Klotz und Nicole Reeb halten die Bühnenaktionen fotografisch fest. Die Technik hat Michael Kugler im Griff. Das Team des Freundeskreises der Theatergruppe sorgt für die Verpflegung.

Info

Veranstaltungsort: Kurpfalzsaal Edenkoben, Weinstraße 94. Termine: Freitag 11.11. und Samstag 12.11., jeweils 20 Uhr, Sonntag 13.11., 15 Uhr. Am Sonntag wird Kaffee und Kuchen angeboten.