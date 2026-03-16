In Privathaushalten ist die Robotertechnik schon im Einsatz, wenn es darum geht, das Haus rein zu halten. Nun möchte auch die Offenbacher Verwaltung diese Dienste nutzen.

Die einen nennen sie Saugi oder Staubi, andere haben sich für den Namen Robi entschieden. Der Name ist irrelevant. Festzuhalten ist, dass sich anscheinend viele Privathaushalte dafür entscheiden, ihren Saugrobotern einen Namen zu geben. Das geht jedenfalls aus Umfragen hervor. Dadurch bringen sie offenkundig zum Ausdruck, wie sehr sie die Technik doch lieb gewonnen haben. Hat doch ein echtes Familienmitglied einen Namen verdient.

Kein Wunder: Für die treuen Dienste, die sie verrichten, kann man doch nur dankbar sein, oder? Gerade in Haushalten mit kleinen Kindern wird der klassische Staubsauger häufig aus dem Schrank geholt, teils mehrfach am Tag, um das Haus rein halten zu können. Ein wenig Unterstützung kann da nicht schaden. Das Gute dabei: Es muss nicht der Partner gebeten werden, sich stärker in den Haushalt einzubringen.

Insofern war es eine Frage der Zeit, bis die Robotertechnik auch im öffentlichen Sektor Einzug hält. In der Verbandsgemeinde Offenbach jedenfalls erkennt man darin einige Vorteile. So hat sich der Bauausschuss dafür entschieden, die Turnhallen künftig automatisch reinigen zu lassen – und zwar zu einem deutlich günstigeren Preis.

Für die Reinigung der Queichtallhalle in Offenbach und der Sporthalle in Bornheim werden bislang jeden Monat rund 2500 Euro bezahlt, und zwar pro Sportstätte. Die Leistung, die die Reinigungsfirma dafür erfüllt: drei Arbeitseinsätze pro Woche. Diese können auch deshalb intensiver ausfallen als in anderen Hallen, weil der Boden aufgrund des Vereinssports vom Handballharz befreit werden muss.

Genau für diesen Zweck gibt es tatsächlich spezielle Reinigungsroboter. Dieser fährt dann täglich die gesamte Spielfläche ab, trägt Harzentferner auf und reinigt den Hallenboden. An seiner Station tankt der Roboter automatisch Wasser und Reinigungsmittel und entsorgt dort nach getaner Arbeit das Schmutzwasser.

Die Kosten belaufen sich monatlich auf rund 1245 Euro und beinhalten einen Service, bei dem die Wartungen und der Austausch von Verschleißteilen inbegriffen sind. Die Einsparung beträgt pro Monat und Halle etwa 1255 Euro, weil das Personal, das bisher vor Ort sein muss, nicht mehr bezahlt wird. Und nach Angaben des ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Simon Wingerter, ist es längst nicht mehr so, dass die Reinigungsfirmen bei Aufträgen Schlange stehen würden.

Durch die Einsparungen werden sich die Investitionskosten nach wenigen Monaten amortisieren, informiert Wingerter. So müsse nicht nur die Roboterstation eingerichtet werden, was ungefähr 2000 Euro kosten werde. Auch die Hallentüren müssen umgebaut werden, damit sie automatisch öffnen, wenn der Roboter von der Station kommt beziehungsweise zurück möchte. Pro Halle wird da mit Kosten in Höhe von 11.000 beziehungsweise 12.000 Euro kalkuliert.

Die Robotertechnik hat jedenfalls das Interesse von anderen Kommunen geweckt. Wie Wingerter berichtet, gab es bereits Anfragen. Für andere öffentliche Gebäude, etwa für das Rathaus, sei die Technik wegen der vielen Türen und der kleineren Fläche noch keine Option.