Vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Landau sollte am Montag der Prozess gegen einen 43-jährigen Beschuldigten fortgesetzt werden, der im Sommer des vergangenen Jahres einen Mitbewohner in einem Wohnheim im Pfalzklinikum Klingenmünster durch einen Stich in den Oberkörper gefährlich verletzt haben soll. Deswegen steht die Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik im raum. Doch auch dieser Verhandlungstag gestaltete sich schwierig.

Beim Verhandlungsauftakt in der letzten Woche bekundete der Mann, der sich weder zur Person noch zum Tathergang äußern will, plötzliches Unwohlsein und musste in die Klinik zurückgebracht