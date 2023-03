Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach einer Streiterei auf dem Rastplatz an der A65 bei Edenkoben landet ein 60-Jähriger mit Schnittverletzungen im Krankenhaus. Der Kontrahent, ein 48-jähriger Lastwagenfahrer, muss sich nun vor dem Landgericht in Landau verantworten. Doch weder Angeklagter noch Opfer äußern sich zur Tat.

Auf dem Rastplatz an der A65 bei Edenkoben kam zu einer Streiterei zwischen zwei Lastwagenfahrern. In deren Verlauf ging der eine mit dem Messer auf den Kontrahenten los. Mit Verletzungen an Hals,