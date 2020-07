Im Dezember hatte eine Handwerkerrechnung im Stadtrat Annweiler für mächtig Diskussionen gesorgt. Wegen 4330,76 Euro brachte das Gremium den Fall sogar vor die Kommunalaufsicht. Nun hat die Provinz-Posse ein Ende gefunden. Was hat man daraus gelernt? In Zukunft die Vertragsklauseln besser lesen.

Ja, der Trifelsstadt geht es finanziell miserabel. Ja, die Stadt ist angehalten zu sparen, wo es geht. Aber in diesem Fall hatten die Ratsmitglieder ihren Auftrag etwas zu ernst genommen. Die rund 4000 Euro sind die Mehrkosten, die eine Firma verlangt hat, die Mängel an der Brandmeldeanlage im Hohenstaufensaal beseitigt hat. War komplizierter als gedacht, hat länger gedauert, deswegen wurden mehr Stunden abgerechnet. Was der Vertrag auch so zulässt. Der Stadtrat fand eine 50-prozentige Kostensteigerung zu viel und wollte nur 20 Prozent mehr zahlen. Doch so einfach ging’s nicht. Der Stadtbürgermeister musste auf Hinweis der Verwaltung den Ratsbeschluss wieder aufheben. Denn dieser sei gesetzwidrig gewesen, weil der Vertrag mit der Firma eine Abrechnung nach tatsächlichem Arbeitsaufwand zulässt. Jetzt hätte es der Rat gut sein lassen können, tat er aber nicht und brachte den Fall zur nächsten Instanz. Die Kommunalaufsicht hat nun entschieden, dass der Ratsbeschluss zu Recht aufgehoben wurde. Immerhin: Eine Klage vor dem Verwaltungsgericht erspart sich die Stadt. Die Firma bekommt den Restbetrag, in Zukunft wird die Verwaltung ein besonderes Augenmerk auf Anmerkung zu Stundenzahl richten.