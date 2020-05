An Christi Himmelfahrt zählen Gottesdienste unter freiem Himmel schon zur guten protestantischen Tradition. Dass die Variante Autogottesdienst, wie sie der Barbelrother Pfarrer Holger Müller und sein Team für den Donnerstag, 21. Mai, 10 Uhr, vorbereitet hat, gerade so etwas wie Konjunktur erlebt, ist natürlich der Corona-Krise mit ihren Beschränkungen geschuldet.

Schauplatz der liturgischen Feier für Menschen und ihre Autos ist der Parkplatz am Südpfalz-Center Rohrbach (früher Realmarkt), den Müller seiner Weitläufigkeit wegen auch von Beginn vor den Alternativen SBK-Markt in Bad Bergzabern und Edeka-Markt am Ortseingang von Ingenheim-Appenhofen, favorisiert hatte. Grob geschätzt 300 Autos könnten vorfahren.

Menschen in dieser mit Kontaktarmut und viel Unsicherheit belasteten Zeit Hoffnung und Zuversicht geben, das Gefühl von Gemeinschaft vermitteln; trotz der verordneten Isolation. So beschreibt Holger Müller die Absicht hinter der Aktion, „die eine von etlichen anderen Arten ist, Gottesdienst zu feiern, auch unter erschwerten Bedingungen“.

Liturgisches Geschehen auf offener Lkw-Bühne

„Hilfreich war“, so Müller weiter, „dass wir auf die Erfahrungen der Pirmasenser Kollegen zurückgreifen konnten, die am 26. April einen sehr gut frequentierten Gottesdienst auf dem Gelände des dortigen Autokinos feierten.“ Vor allem in technischer Hinsicht, aber auch, was die Sicherheitsausstattung, Ordner und viele andere Dinge angeht, an die man vielleicht gar nicht gleich denkt, kann das Team des protestantischen Dekanats Bad Bergzabern von den Freunden aus der Nachbarschaft lernen. Wobei Müller betont: „Wir hatten die Idee mit dem Autogottesdienst schon, bevor wir gehört haben, dass es so etwas in Pirmasens geben wird.“

Für das liturgische Geschehen wird eine Lkw-Bühne mit offener Ladefläche platziert, die von der Billigheimer Firma Jester zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt wird, wie Müller betont. Der Altar werde mit Insignien und Blumenschmuck einen feierlichen Rahmen bieten. Technisch wäre es möglich, so Müller, die Beschallungsanlage mit den Autoradios zu verbinden; man habe sich indes für die weniger kostenintensive Außenbeschallung entschieden, wofür das Dekanat gerade stehe. „Da es rund um das Areal keine Wohnanlagen gibt, müssen wir da nicht Rücksicht nehmen.“

Extra-Angebot für Kinder

Einladung ergeht explizit auch an Familien mit Kindern, betont der Seelsorger. Diese werden gebeten, Buntstifte und Schere mitzubringen, denn zu Beginn wird ein pfiffiger Bastelbogen – selbsterklärend – ausgeteilt. Damit die Kleinen während der Predigt auch ohne Kinderkirchenangebot beschäftigt sind.

Der Gottesdienst steht unter dem Motto „Gott fährt auf“, der Liturgie von Christi Himmelfahrt entnommen. Predigen werden Holger Müller und seine Bad Bergzaberner Kollegin Angelika Fabian. Jugendvertreter und Kollegen aus der Südpfälzer Pfarrerschaft teilen sich die Liturgie.

Band mit Bezirkskantor Heilmann tritt auf

Schon allein die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass der Gottesdienst bei den Besuchern lange in Erinnerung bleibt. Aber auch die musikalische Begleitung wird sich von dem unterscheiden, was man bei Gottesdienstens sonst so vorfindet. Mit Bezirkskantor Wolfgang Heilmann an der Spitze, der musikalisch zwischen Barock und Pop mit allen Wassern gewaschen ist, wurde eigens für dieses Ereignis eine Band gegründet.

Alle vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen und Hygienerichtlinien würden selbstverständlich eingehalten, kündigt Müller an. Natürlich hoffen die Organisatoren auf Sonnenschein und angenehme Temperaturen, aber: „Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt“, verspricht Pfarrer Müller.