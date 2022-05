Beim Kulturverein Freimersheim tut sich nach der Pandemie-Pause wieder einiges. Die Veranstaltungsreihe „Musik und mehr“ gibt’s in einer Sommerversion. Und ein Projektchor sucht Mitstreiter.

Die Veranstaltungsreihe lädt wieder alle zum Singen, Tanzen und Musizieren ein. Eigentlich war sie schon für November geplant, was die Pandemie aber verhinderte. Unter dem Tagesmotto „Musik und Meer“ geht die Veranstaltung nun als Sommerversion am Samstag, 9. Juli, über die Bühne. Anmeldungen mit eigenen Beiträgen werden entgegengenommen per E-Mail an info@kult-f.de oder beim Vorsitzenden Klaus Vonnieda unter Telefon 06347 918500. Zu dem Anlass kommt auch ein Projektchor zusammen.

Unter der Leitung von Beate Dittmann ist ein Auftritt mit Sängerinnen und Sängern des Gemischten Chors, von „Four Connected“ und mit weiteren Musikbegeisterten geplant. Eingeladen sind alle Singbegeisterten jeden Alters, die in dem zeitlich begrenzten Projekt hineinschnuppern möchten. Am besten einfach vorbeikommen. Infos gibt es bei Dittmann unter Telefon 0163 6676043 oder per E-Mail an info@kult-f.de. Geprobt wird donnerstags ab 19.30 Uhr in der Frimarhalle. Geplant ist ein Repertoire rund um Sommer, Sonne, Strand und Lebensfreude.